Giugno con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Giugno si accende con il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di giugno:

3 giugno 2022: David Morales

DJ e produttore discografico statunitense di House Music tra i più conosciuti ed apprezzati, nonché vincitore di un Grammy, David Morales abbina anche una intensa attività di remixer per le più grandi popstar. Nato e cresciuto a Brooklyn da una famiglia di origine portoricana, David Morales è cresciuto durante l’era più influente della musica dance ed ha frequentato club leggendari come il Loft e il Paradise Garage.

10 giugno 2022: Anna Tur

Anna Tur è figlia di Joan Tur, creatore della popolare stazione di musica elettronica Ibiza Global Radio, e della giornalista Maribel Torres. E' direttrice e produttrice di Ibiza Global Radio e una delle dj spagnole più prestigiose.

17 giugno 2022: Dj Chus

Arriva dalla Spagna arriva il talentuoso DJ Chus, noto per le sue produzioni house. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni ed è stato tra i dj resident del club Kadoc in Algarve. Nel 2001 ha dato vita, con il dj e produttore Pablo Ceballos e il manager Carlos Caliço la casa discografica Stereo Productions.

24 giugno 2022: Milk & Sugar

Milk & Sugar è il nome scelto dai dj e producer tedeschi Michael Kronenberger e Steffen Harding. Tra le loro hit, i remix di "Love Is in the Air" di Paul Young e "What Is Love" di Howard Jones, "Higher & Higher","Let the Sun Shine". Hanno anche remixato "Corner of the Earth" per Jamiroquai, "C'mon Get Up" per Janet Jackson e "My Way" per Usher.