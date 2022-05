Maggio con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Anche a maggio è possibile ascoltare il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario:

6 maggio: Rochembach

Dj e produttore di origini torinesi, è maestro di soulful house ei suoi dj set sono programmati da ben 350 radio nel mondo. Ha suonato in numerosi festival internazionali e in club dell’elettronica mondiale come il Nikki Beach di Miami. Tra i suoi dischi, Fabio Rochembach Vs. Sharon May Linn "Let There Be Love" e FR Project feat Spoonface "I'm in Love".

13 maggio: Peter Brown

Dj e produttore francese di base a Barcellona, ha pubblicato per label prestigiose come Spinnin', Ministry of Sound, Zulu Rec, Safe Music, Hall Of Fame, Urbana, Pacha, Housesession, Jungle Funk, Sphera, GuestHouse, Go Deeva. Nel 2009 è entrato a fat parte del PACHA IBIZA DJs Team, andando in tour in tutto il mondo. Dal 2016 è A&R Manager della Hotfingers Records e della Alex Kenji's Label e resident dj al Cafe Del Mar Club di Barcellona.

20 maggio: Albert Marzinotto

Alberto Marzinotto (in arte Albert), classe 1989, di Venezia, si avvicina alla musica fin da piccolo, studiando pianoforte e chitarra. A 13 anni inizia la sua carriera da DJ, trovando la sua migliore espressione musicale nella House: le sue tracce sono suonate dai Guest DJ della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano, Steve Lawler). Tra le sue produzioni spiccano quelle con Pirupa (Desolat, Rebirth, Snatch) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante). Il suo DJ set è il perfetto equilibrio tra la Old School che utilizza il vinile e l’innovazione con strumentazioni elettroniche all’avanguardia, come la Drum Machine che utilizza in ogni performance. Ha avuto ottimi riscontri con il suo remix ufficiale di “Syncopated Man – My Melancholy” su Ego Music.

27 maggio: Emanuele Esposito

Dj e produttore nato a Napoli, ha pubblicato brani come "Dakar" e "Carousel" e "Narosa". Con vari pseudonimi ha remixato tracce di Anastacia ("If I Was Your Boyfriend") , Tod Terry ("Bounce to the Beat") , La India ("Si te digo no"), Cube Guys ("La banda") e molti altri.