Cesare Cremonini per la prima volta al Festival!

La terza serata del Festival vede l'esordio sul placo dell'Ariston di Cesare Cremonini.

In oltre venti anni di carriera, l'artista non si era mai esibito a Sanremo. E dunque il debutto, in veste di super ospite, è grandioso. Cremonini esegue un medley di alcune sua canzoni: "Nessuno vuole essere Robin", "Marmellata 25", "Logico", "La nuova stella di Broadway", "Poetica", "La ragazza del futuro","50 Special". E scatta la standing ovation.

Durante la serata, non è mancato l'omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si era insediato per il suo nuovo settennato nel pomeriggio stesso. Amadeus gli ha dedicato la canzone di Mina "Grande grande grande", dicendo "è quello che pensiamo di lei". Ancora emozione e riflessione con Roberto Saviano, per commemorare le vittime di mafia a partire da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

A brillare sul palco dell'Ariston è stata anche la co-conduttrice Drusilla Foer.

Ecco la classifica generale alla fine della terza serata: Mahmood & Blanco, Elisa, Gianni Morandi, Irama, Sangiovanni, Emma, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, La Rappresentante di Lista, Dargen D'Amico, Michele Bravi, Ditonellapiaga e Rettore, Aka 7even, Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Noemi, Rkomi, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob & Hu, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni, Yuman, Ana Mena, Tananai.

(foto Getty Images)