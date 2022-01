Come sarà il 2022 segno per segno. Tra musica e stelle

Come sarà il 2022 appena iniziato? Tante sono le speranze e le aspettative per il nuovo anno. Vediamo di capire quale futuro ci riservano le stelle, all'insegna dell'ottimismo e di tanta buona musica

ARIETE

Segno a cui appartengono personaggi come Elton John, Mariah Carey, Lady Gaga e Mina.

Sarà un anno dalla partenza difficile in amore, ma a maggio il romanticismo trionferà. Sempre positivo invece quel che riguarda il lavoro. Circa le entrate economiche, preparatevi ad alti e bassi.

La canzone da ascoltare: Elton John - Blue Eyes

TORO

Sono del Toro celebrità come Stevie Wonder, Adele, Giorgia, Bono, Laura Pausini.

E' l'anno del grande amore e il mese di giugno è davvero quello più propizio per conoscere l'anima gemella. Ottimo il lavoro: le vostre capacità saranno messe in luce. Attenzione però alle spese esagerate...

La canzone da ascoltare: Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You

GEMELLI

Prince, Lenny Kravitz, Mick Hucknall, Boy George appartengono al segno dei Gemelli.

Quest'anno sarete tanto impegnati da avere poco tempo da dedicare all'amore. In autunno farete però strage di cuori. Ottima poi la situazione economica.

La canzone da ascoltare: Prince - Nothing Compares 2 U

CANCRO

E' il segno di star come George Michael, Cyndi Lauper, Brian May.

L'amore sarà contrastato, quest'anno, ma gli incontri saranno numerosi. Sarà bene anche concentrarsi sulla carriera e amministrare oculatamente le proprie finanze.

La canzone da ascoltare: George Michael - Careless Whisper

LEONE

A questo segno appartengono artisti come Madonna, Mika, Mick Jagger, Jennifer Lopez.

Sarete irresistibili e il grande amore è in arrivo. Come in arrivo sono anche viaggi e grandi soddisfazioni lavorative.

La canzone da ascoltare: Madonna - Live To Tell

VERGINE

Segno di personaggi come Amy Winehouse, Freddie Mercury, Michael Bublé.

L'amore nel 2022 sarà tormentato, tra attrazioni fatali e delusioni. Ma sul lavoro avrete infinite soddisfazioni e anche la vostra situazione economica ne trarrà profitto.

La canzone da ascoltare: Amy Winehouse - Love Is A Losing Game

BILANCIA

Sting, Bruce Springsteen, Zucchero appartengono a questo segno zodiacale, che quest'anno riserva relazioni poco gratificanti fino alla fine dell'estate.

Poi la situazione sarà invece in crescendo. Il lavoro in team sarà gratificante, come pure quello in ambito artistico. Potrebbe esserci un'eredità in arrivo.

La canzone da ascoltare: Sting - Fragile

SCORPIONE

E' il segno di Bryan Adams, Simon Le Bon, Diana Krall.

In amore, vi aspettano grandi passioni e colpi di fulmine. Arriverà anche il lavoro dei sogni, oltre a un accrescimento delle finanze.

La canzone da ascoltare: Bryan Adams - Everything I Do (I Do It For You)

SAGITTARIO

A questo segno appartengono Elisa, Sinead O'Connor, Billie Eilish.

Sarà un anno di alti e bassi sentimentali, soprattutto da maggio a settembre. Sempre da maggio a settembre, miglioramenti nel lavoro, che altrimenti sarà un po' ripetitivo.

La canzone da ascoltare: Elisa - Luce

CAPRICORNO

Sade, David Bowie, John Legend, Jay Kay dei Jamiroquai appartengono a questo segno, che nel 2022 vivrà un alternarsi di grandi passioni e colpi di fulmine.

Favoriti i nati del segno che svolgono lavori nel campo dell'arte. Fate attenzione alle spese eccessive.

La canzone da ascoltare: Sade - Kiss Of Life

ACQUARIO

E' il segno di Phil Collins, Mario Biondi, Alicia Keys, Vasco Rossi.

Marzo ha in serbo nuovi amori, l'autunno poi porta passioni brucianti. Nel lavoro, farete carriera e sarete inarrestabili.

La canzone da ascoltare: Phil Collins - Against All Odds



PESCI

Pino Daniele, Rihanna, Tiziano Ferro, Chris Martin appartengono a questo segno.

Il 2022 sarà all'insegna del più dolce romanticismo. E non mancheranno grandi successi nella vita lavorativa.

La canzone da ascoltare: Pino Daniele - Quanno chiove

(Foto Getty Images)