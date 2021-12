Dicembre con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Anche l'ultimo mese dell'anno offre il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di dicembre:

3 dicembre - Milk & Sugar

Milk & Sugar, ovvero i dj e producer tedeschi Michael Kronenberger e Steffen Harding. Tra le loro hit, i remix di "Love Is in the Air" di Paul Young e "What Is Love" di Howard Jones, "Higher & Higher","Let the Sun Shine". Hanno anche remixato "Corner of the Earth" per Jamiroquai, "C'mon Get Up" per Janet Jackson e "My Way" per Usher.

10 dicembre - Maffa

Fabrizio Maffia, aka MAFFA, apprezzato dj e producer che ha ultimamente pubblicato "Color Of My Soul" per la Nervous Records.

17 dicembre - KPD

E' un noto producer e dj spagnolo, maestro di deephouse, house e techhouse

24 dicembre - Alaia & Gallo

Alaia & Gallo sono un duo campano di dj e produttori italiani autori di hit molto apprezzate nel circuito europeo dei club, come "Beat of the Drum" e "Who Is He?”. L’ultimo grande successo è “I’m going up”, lanciato sulla label Milk&Sugar in collaborazione con Michelle Weeks. Il duo vanta altre collaborazioni con Defected, Glasgow Underground, Armada.

31 dicembre - Derrick McKenzie from Jamiroquai

Derrick McKenzie è uno dei batteristi più bravi al mondo, da parte del gruppo funk Jamiroquai. Derrick a soli dieci anni si avvicina alla batteria grazie ad un amico che faceva parte di una band reggae. Forte di quest’esperienza inizia a suonare nei locali e alla fine degli anni 80 si unisce al gruppo funk-jazz Tranzeyance e successivamente al gruppo rap londinese Urban Species. Negli anni 90 viene proposto a Derrick McKenzie di far parte dei Jamiroquai, band che consacra il suo nome a livello mondiale.