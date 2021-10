Novembre con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Anche a novembre è possibile ascoltare il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di novembre:

5 11 2021 - David Morales

David Morales, di origini americane, ha iniziato nei club più famosi di New York negli anni 80 ed è stato premiato nel 1998 con il Grammy Award come miglior remixer, trasformando molti brani pop in hit ballabili, adatti ai club. E’ noto in Italia per aver partecipato anche alla trasmissione TOP DJ in onda su Italia 1. Si è esibito in moltissimi club in tutto il mondo, incluse numerose presenze ad Ibiza in club del calibro del Pacha e Space. Ha remixato e prodotto oltre 500 pubblicazioni per artisti come Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson, Janet Jackson, Eric Clapton, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston e Jamiroquai.

12 11 2021 - The Cube Guys

The Cube Guys è il nome del progetto nato nel 2005 grazie alla collaborazione di due celebri produttori italiani: Roberto Intrallazzi e Luca Provera. Insieme, The Cube Guys mixano le proprie diverse esperienze ala ricerca di un suono innovativo e sempre sorprendente.

19 11 2021 - David Penn

David Penn è un'icona della scena musicale elettronica spagnola, con più di 25 anni di carriera di successo. Come produttore ha al suo attivo 200 track e remix, come Kadoc “The Nightrair”, Deux “Sun Rising Up”, “Fight Again”, Chus & Penn “Baila”, “Will I (Discover love”, “What is House”, suoi successi come “Lovin U” o “Co Son”, uno dei successi dell’estate 2016 di Ibiza.

26 11 2021 - Qubiko

Innamorato fin da piccolo della musica, grazie anche a un padre sassofonista, è dj e produttore per etichette come Suara, Toolroom, Defected, Glasgow Underground e Stereo Productions. Il suo stile è unico, capace di mixare ritmo, voci, percussioni e house ricca di soul, Ha collaborato con Sam Divine, Enzo Siffredi, Ruben Mandolins e molti altri. Le sue performance sono ricche di energia e passione.