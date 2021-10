Ottobre con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Il mese di ottobre offre il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di ottobre:

1 ottobre - Milk & Sugar

Milk & Sugar, ovvero i dj e producer tedeschi Michael Kronenberger e Steffen Harding. Tra le loro hit, i remix di "Love Is in the Air" di Paul Young e "What Is Love" di Howard Jones, "Higher & Higher","Let the Sun Shine". Hanno anche remixato "Corner of the Earth" per Jamiroquai, "C'mon Get Up" per Janet Jackson e "My Way" per Usher.



8 ottobre - David Penn

David Penn è un'icona della scena musicale elettronica spagnola, con più di 25 anni di carriera di successo. Come produttore ha al suo attivo 200 track e remix, come Kadoc “The Nightrair”, Deux “Sun Rising Up”, “Fight Again”, Chus & Penn “Baila”, “Will I (Discover love”, “What is House”, suoi successi come “Lovin U” o “Co Son”, uno dei successi dell’estate 2016 di Ibiza.



15 ottobre - Peter Brown

Dj e produttore francese di base a Barcellona, ha pubblicato per label prestigiose come Spinnin', Ministry of Sound, Zulu Rec, Safe Music, Hall Of Fame, Urbana, Pacha, Housesession, Jungle Funk, Sphera, GuestHouse, Go Deeva. Nel 2009 è entrato a fat parte del PACHA IBIZA DJs Team, andando in tour in tutto il mondo. Dal 2016 è A&R Manager della Hotfingers Records e della Alex Kenji's Label e resident dj al Cafe Del Mar Club di Barcellona.



22 ottobre - Cassimm

Il progetto Cassimm è nato nel 2012 e la prima pubblicazione, "Silent To Me", è stata subito un successo. Cassimm, che dal 2014 vive a Londra, è dj resident del celebre club "The Aquarium". Grazie al suo tocco Tech- house e alla sua estrema versatlità, Cassim si è esibito in locali come Ministry of Sound, EGG club, HI Ibiza, Eden Ibiza.

29 ottobre - Earth n Days

Un duo di dj e produttori nato nel 2017 per offrire house music di livello internazionale. Le produzioni del duo sono caratterizzate da beat energici.