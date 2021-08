Agosto con Radio Monte Carlo Vip Lounge

Anche ad agosto arriva il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di agosto:

6 Agosto 2021: La Santa

La Santa è nata a Madrid, è una dj eclettica e produttrice di musica moderna. La Santa è stata influenzata da musica classica, jazz, bossa nova, soul e world music. Questa fusione di culture le ha permesso di fonderle in DJ set in cui libera tutta la sua energia per la musica, attraverso vibrazioni anche spirituali, in continua evoluzione.

13 Agosto 2021: David Penn

David Penn è un'icona della scena musicale elettronica spagnola, con più di 25 anni di carriera di successo. Come produttore ha al suo attivo 200 track e remix, come Kadoc “The Nightrair”, Deux “Sun Rising Up”, “Fight Again”, Chus & Penn “Baila”, “Will I (Discover love”, “What is House”, suoi successi come “Lovin U” o “Co Son”, uno dei successi dell’estate 2016 di Ibiza.

20 Agosto 2021: Dj Chus

Arriva dalla Spagna arriva il talentuoso DJ Chus, noto per le sue produzioni house. Ha iniziato la sua carriera a 16 anni ed è stato tra i dj resident del club Kadoc in Algarve. Nel 2001 ha dato vita, con il dj e produttore Pablo Ceballos e il manager Carlos Caliço la casa discografica Stereo Productions.

27 Agosto 2021: Junior Sanchez

Il suo vero nome è Eugenio Sanchez Jr ma è conosciuto come Junior Sanchez, classe 1989, di Barquisimeto, in Venezuela. Produttore discografico americano, DJ, remixer. Proprio i suoi remix e le sue produzioni sono molto richieste da artisti del calibro di Madonna, Gorrilaz, Daft Punk, Placebo, Shakira, Les Rythmes Digitales, Roisin Murphy. Junior Sanchez ha prodotto album e brani di Katy Perry, Ima Robot, Morningwood, Mya, Princess Superstar, Bush e Good Charlotte. Il suo ultimo album, Seize The Fewcha, è stato elogiato dalla critica internazionale.