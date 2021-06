Giugno con Radio Monte Carlo VIP Lounge

Il meglio della musica house e deep house, scrupolosamente selezionata per i palati più raffinati, è in arrivo anche a giugno, grazie all'appuntamento con Radio Monte Carlo Vip Lounge.

Radio Monte Carlo Vip Lounge ogni fine settimana ospita infatti grandi guest dj della House e Deep House, affiancati dal Resident DJ Luca Onere, che è anche l’ideatore e producer del radioshow.

Dalle ore 22 del venerdì e del sabato si alternano i migliori dj internazionali.

Questo il calendario di giugno:

4 giugno: Matthias Tanzmann

Matthias Tanzmann è nato nel 1977 a Lipsia, in Germania, ma da anni è di casa ad Ibiza, essendo un elemento di punta del Circoloco dell’iconico DC 10; guida la label Moon Harbor che pubblica trucks House, Deep e Techno anche su altre labels come Dirtybird e Saved. Oltre a questo, insieme a Martin Buttrich e Davide Squillace, fa parte del progetto “Better Lost Than Stupid”, che nel 2019 ha pubblicato l’album “Wild Slide”. Sempre a fine 2019 è uscito il suo album “Round and Round”, un lavoro al quale hanno collaborato i suoi amici di vecchia data come Mathias Kaden, Mihalis Safras, Black Circle e Steve Bug.



11 giugno: David Morales

DJ e produttore discografico statunitense di House Music tra i più conosciuti ed apprezzati, nonché vincitore di un Grammy, David Morales abbina anche una intensa attività di remixer per le più grandi popstar. Nato e cresciuto a Brooklyn da una famiglia di origine portoricana, David Morales è cresciuto durante l’era più influente della musica dance ed ha frequentato club leggendari come il Loft e il Paradise Garage.



18 giugno: ATFC

Atfc (Aydin The Funki Chile), produttore di fama internazionale, che collabora con le più importanti label mondiali di house music come le britanniche Defected e Toolroom. Atfc è ben noto per i suoi esplosivi dj set, che, con un susseguirsi di ritmi incalzanti e travolgenti, fanno entusiasmare le dancefloor di tutto il mondo e celebri locali come il Pacha d'Ibiza e di Londra.



25 giugno: Alaia & Gallo

Alaia & Gallo sono un duo campano di dj e produttori italiani autori di hit molto apprezzate nel circuito europeo dei club, come "Beat of the Drum" e "Who Is He?”. L’ultimo grande successo è “I’m going up”, lanciato sulla label Milk&Sugar in collaborazione con Michelle Weeks. Il duo vanta altre collaborazioni con Defected, Glasgow Underground, Armada.