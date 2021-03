Moby: in arrivo a maggio il nuovo album Reprise. Ascolta il singolo Porcelain su Radio Monte Carlo

Ascolta il primo singolo, "Porcelain", su Radio Monte Carlo

E' stato il pioniere della musica elettronica e ci ha aperto a nuovi, entusiasmanti universi sonori. Adesso Moby getta il cuore oltre l'ostacolo ed esplora nuove frontiere musicali con il suo progetto "Reprise", in uscita il 28 maggio su Deutsche Grammophon, in cui reinventa i momenti salienti della sua carriera trentennale.

L'artista ha deciso di farsi affiancare dalla Budapest Art Orchestra e da numerose guest star (tra cui Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn , Skylar Grey e Vikingur Ólafsson) per ripresentare alcune delle sue hit, come "Porcelain", "Go", "Extreme Ways", "Natural Blues" e "Why Does My Heart Feel So Bad?".

"Reprise" offre la possibilità di riflettere sul modo in cui l'arte può evolversi e adattarsi nel tempo. Moby ha dichiarato: «Scusate se questo sembra ovvio, ma per me lo scopo principale della musica è comunicare emozioni. Condividere alcuni aspetti della condizione umana con chiunque stia ascoltando... Desidero ardentemente la semplicità e la vulnerabilità che puoi ottenere con la musica acustica o classica».

Nel 2021 oltre a "Reprise" uscirà anche un film documentario, "MOBY DOC", distribuito nelle sale statunitensi e sulle piattaforme digitali il 28 maggio. Nella pellicola Moby stesso riflette sulla sua turbolenta vita personale e sulla sua musica, dalle band punk underground alla sua carriera da solista in vetta alle classifiche, tra interviste a David Lynch e David Bowie, rievocazioni, testimonianze e filmati d'archivio.

Moby, discendete del celebre autore di "Moby Dick", Herman Melville, è musicista, cantante, compositore, produttore, DJ, fotografo e attivista vegano. Ha venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo e ha ottenuto il successo internazionale con l’album "Play". Ha aperto un ristorante vegano a Los Angeles, il Little Pine, ed è stato grandissimo amico di David Bowie, cui rende omaggio in "Reprise" interpretando "Heroes".