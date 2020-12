Concerto di Natale: le bellissime immagini

E' stato un momento magico, di profonda condivisione spirituale e di grande emozione. Dall'Auditorium Conciliazione è stato infatti trasmesso il grande Concerto di Natale che da 28 anni accompagna la sera della vigilia la festività. La musica ha amplifica e fatto risuonare nell'animo i migliori sentimenti di condivisione e pace.

Quest'anno, per la prima volta, è stato possibile ascoltare il Concerto di Natale e vivere tutte le sue emozioni anche sintonizzandosi su Radio Monte Carlo, in una emozionante diretta radiofonica, commentata dalla nostra Rosaria Renna. Durante la serata, si sono susseguite le più grandi voci internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica. Tra loro Arisa, Amy Macdonald, Dotan, Emma Marrone, Malika Ayane, Nek, Roby Facchinetti, Renato Zero, Tosca.

All’evento erano abbinati progetti di solidarietà proposti dalle due Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco ed ha esordito la Christmas Virtual Race – Run For Charity, un momento dedicato allo sport e alla solidarietà. L'evento si svolge fino al 31 dicembre. I runner che vorranno partecipare possono, attraverso un’App, correre lungo i propri percorsi preferiti. Ci si può iscrivere su su Enternow, scaricando l’app CVRace. Si può donare chiamando o inviando un sms al 45530.

Guarda le foto più belle della serata.