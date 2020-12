Cesare Cremonini ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 12.20 Cesare Cremonini è ospite di Rosaria e Max per parlare della sua nuova fatica che, sorpresa! non è un disco, ma un libro.

Si tratta di "Let Them Talk - Ogni canzone è una storia", appena uscito in libreria, in cui la musica diviene racconto: delle sue canzoni e della sua vita, del passato ma anche del presente e del futuro, di una generazione e del suo modo di pensare, di Cremonini ma anche di tutti noi.

Come afferma Cesare stesso: «Faccio canzoni solo quando trovo un punto di incontro. Con vite devastate, vissute fino in fondo. Con gli uomini e le donne che hanno già amato, sofferto e dato. Anche se le mie canzoni restano sospese in un sentimento leggero, che tende alla gioia, è proprio in quelle vite che trovo l’interlocutore ideale, nel punto di contatto in cui siamo fragili. È lì che finiamo per somigliarci tutti. Così questo libro non cercherà di raccontare le mie diversità, ciò che mi rende unico per i dolori vissuti o per le fortune e i successi. Al contrario. Questo libro è nato, come tutte le mie canzoni, per far incontrare, e stringersi in un abbraccio, la mia storia con le storie di chi vi entra o ci passa accanto per caso. Le canzoni sono piene di metafore convincenti, ma quella che preferisco è già qui, la state leggendo. Anche Tu, come Me».

Cesare Cremonini è un artista schivo, riservato. Di lui conoscevamo soprattutto le canzoni, l’ironia e la riservatezza. Perciò questo suo libro è un piccolo miracolo. L'artista racconta la sua infanzia ( «sono stato un figlio che sfuggiva alle regole borghesi della famiglia pur assimilandone i comandamenti, per nulla impaurito dall’idea della fuga verso il mondo esterno, anzi attratto dagli sguardi degli altri. Un figlio che scriveva in continuazione, recitava, ballava, inventava, durante le vacanze in famiglia, durante le lezioni a scuola, durante i pomeriggi di studio, prima di dormire e anche nei sogni. (…) Ogni sera nella camera dei miei andava in scena un musical diverso. (…) Tutti i giorni con un’idea diversa di me»). E non nasconde il suo lato più oscuro. E in questo libro lo rivela, non per soddisfare la nostra morbosità ma perché è da queste ambivalenze, dal buio dove vivono i suoi demoni, contrapposto alla solarità del suo continuo omaggio alla vita, che sono nate le sue canzoni. «Ero felice, è vero. Ma a volte non si ha altra scelta».

Un'intervista davvero imperdibile, dunque. Da seguire punto per punto, fino in fondo. Anche perché alla fine c'è una bellissima sorpresa riservata agli ascoltatori...