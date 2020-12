Elton John ci fa scoprire i suoi tesori

Elton John può vantare una carriera lunga e straordinaria come pochi altri artisti al mondo. Il suo repertorio è a dir poco sconfinato e adesso, per l'immensa gioia dei fan, è uscito anche un progetto discografico imperdibile, che raccoglie rarità del periodo 1965-1971, B-Sides dimenticate e Deep Cut scelte personalmente dallo stesso Elton.

Il cofanetto, intitolato Jewel Box, contiene tesori nascosti, rarità e gemme da collezione, compresi 60 brani inediti, un libro con copertina rigida con nuove interviste e grafica d'archivio e 81 brani disponibili per la prima volta in digitale. In totale, le canzoni sono 148, dal 1965 al 2019, suddivise in 8CD, 4LP, 3LP, 2LP e in download digitale e streaming.

Le B-side sono quelle citate da Elton nel suo libro di memorie ‘Me’. Ogni sezione dell'opera è accompagnata da note bio-discografiche, inclusi i personali commenti canzone per canzone di Elton per "Deep Cuts".

Elton ha dichiarato "Tornare indietro alle varie fasi della mia carriera in modo così dettagliato per ‘Jewel Box’ è stato un vero piacere. Ascoltando nuovamente queste tracce perdute, è difficile capire quanto io e Bernie fossimo prolifici agli esordi. Le canzoni sono nate grazie alla nostra collaborazione e la band era semplicemente incredibile in studio. Voglio sempre andare avanti con tutto ciò che faccio e guardare al futuro, ma il tempo avuto a disposizione durante il lockdown per fare il punto e ripercorrere questi momenti è stata una gioia. Sono anch'io un vero collezionista di dischi e questo progetto mi ha davvero entusiasmato: non potrei essere più contento del livello di qualità che offre un cofanetto così accurato e costruito con amore. Sono sicuro che ai miei fan piacerà tanto quanto piace a me".

Il periodo inedito è raccontato in tre cd con 65 brani, molti dei quali conservati gelosamente negli archivi per più di 50 anni. Tra questi brani anche la prima canzone mai scritta da Elton e il suo debutto su un disco ("Come Back Baby" - 1965), la prima composizione di Elton e Bernie Taupin ("Scarecrow" - 1967) e il demo piano/voce di alcune delle canzoni più famose dei primi album di Elton John. La confezione contiene anche rari artwork e repliche dei manoscritti dei i testi originali.

"Jewel Box" si chiude con “(I'm Gonna) Love Me Again”, il duetto con Taron Egerton, vincitore dell'Oscar 2020.