Jazz Club Perugia: la stagione 2020-2021

Il Jazz Club Perugia riapre le sue porte per una stagione 2020/2021 che si annuncia ricca di show e grandi artisti e con una nuova possibilità per il pubblico: quella di assistere ai concerti in streaming.

Lo show inaugurale è stato scelto non a caso con una doppia valenza simbolica: il ritorno ad un minimo di normalità, grazie alla presenza del pubblico in sala, e l’arrivo di una band internazionale, il trio di Emmet Cohen, dagli Stati Uniti. Un vero segno forte di ripresa che manifesta anche tutta la voglia di guardare con speranza al futuro.

A organizzare la nuova stagione del Jazz Club Perugia è Umbria Jazz, che prosegue in questo modo nella sua attività di catalizzatore di emozionanti eventi musicali, dopo il “Jazz in August” di questa estate.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

La stagione del Jazz Club Perugia va da ottobre a febbraio e propone al momento sette concerti, in un cartellone ricco ed eterogeneo.

Dopo il trio di Emmet Cohen, in programma anche per la prossima edizione di Umbria Jazz a luglio, si celebrano due geni della musica: Charlie Parker e Ennio Morricone. Al primo, nel centenario della nascita, fanno omaggio Francesco Cafiso, Alessandro Presti, Andrea Pozza, Aldo Zunino e Luca Caruso. Al secondo il quartetto di Rosario Giuliani con Luciano Biondini, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra.

Il mese di novembre avrà come protagoniste le donne: Rita Marcotulli, in duo con Dado Moroni, e Maria Pia De Vito, accompagnata da Julian Oliver Mazzariello, Enzo Pietropaoli e Marcello Di Leonardo.

Sarà poi la volta, nel mese di dicembre, del quartetto di Chiara Pancaldi e Darryl Hill, completato da Roberto Tarenzi e Roberto Pistolesi.

Al momento l’ultimo appuntamento in programma per la stagione è con il trio di Christian Sands il 5 febbraio, ma non sono escluse nuove date.

Sede dei concerti sarà anche quest’anno l’Hotel Sina Brufani; i biglietti sono acquistabili esclusivamente online. Inoltre, per questa stagione è possibile assistere al concerto in streaming a pagamento, tramite la pagina www.umbriajazz.com/live/.

Tutte le informazioni si trovano sul sito Jazz Club Perugia