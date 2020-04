Buon compleanno Barbra Streisand!

Tanti auguri Barbra Streisand! La cantante è nata a New York il 24 aprile del 1942.

È cantante, attrice, compositrice, regista e produttrice cinematografica ed è tra i pochi artisti a poter vantare un palmares che va dall’Oscar al Grammy, dall’Emmy (il premio televisivo statunitense) al Tony Award (riconoscimento per i migliori attori teatrali). Inizia la sua carriera come cantante, distinguendosi subito per il timbro potente della sua voce, e come attrice teatrale nei musical di Broadway. Carismatica e dal talento versatile, conquista anche la televisione (con lo show “My Name Is Barbra”) e soprattutto il cinema.

Tra musica e cinema

Il debutto (fortunatissimo) è con la versione su grande schermo di “Funny Girl” che nel 1968 le fa vincere l’Oscar (a pari merito con Katherine Hepburn). Seguono pellicole come “Hello Dolly”, “Il gufo e la gattina”, “Ma papà ti manda sola?”, “Come eravamo” (l’omonimo album è disco di platino) . Negli Anni Settanta diventa anche produttrice dei suoi film, tra cui il remake di “È nata una stella”, che le fece vincere l’Oscar per la miglior canzone, e regista (“Yentl”, “Il principe delle maree”, “L’amore ha due facce”). Nel corso della sua carriera Barbra ha venduto oltre 240 milioni di dischi, tra cui i certificati platino “People”, “My Name Is Barbra, Two…”, “The Way We Were”, “Guilty”, “The Broadway Album”, “A Love Like Ours” e l’ultimo “Partners”.