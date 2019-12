Alberi di Natale: le decorazioni più suggestive

Ricco di luci e decorazioni, fastoso o minimalista, l'albero di Natale è un grande classico delle feste. E forse non tutti sanno che la sua diffusione si deve alla Famiglia Reale britannica.

Fu infatti il Principe Alberto, marito della Regina Vittoria, a lanciare la tradizione dell'abete carico di addobbi e candele. L'usanza era tipicamente della Germania, paese d'origine del Principe, che volle portarla anche nel Regno Unito. E la magia di quegli alberi riccamente decorati conquistò il mondo vittoriano e poi l'intero Occidente.

Oggi, quando si inizia ad addobbare l'albero, si respira già l'atmosfera del Natale. A rendere ancora più affascinante questa tradizione, è la possibilità di esprimere anche la propria personalità e il proprio stile attraverso le decorazioni scelte: sontuose o minimaliste, tradizionali o contemporanee.

Ecco le idee più suggestive per addobbare l'albero nel 2019.

Tradizionale

E' l'albero di Natale nel segno della Regina Vittoria e del Principe Alberto. Il loro era un vero abete, altissimo, addobbato con candele, dolci, frutta, decorazioni artigianali e piccoli doni. Oggi si può ricreare quella magia con un abete sintetico, decorato nei colori classici (oro, rosso, borgogna, bronzo, avorio), con luci che ricreino il calore ambrato delle candele di una volta. Le decorazioni possono essere fatte con noci e frutta secca spruzzate di colore oro e oggetti creati in casa con nastri e stoffe colorate. Non può mancare la decorazione in cima all'albero. Ai tempi della Regina Vittoria era un angelo dalle ali spiegate.

Glamour

Un albero di Natale nel segno dell'eleganza più sofisticata: è quello che sceglie gli addobbi e le luci di un unico colore: blu, argento, oro, rosso sono le tinte più usate. Ma si può andare oltre e pensare al rosa, al crema, al rame. Basta tenersi fedeli alla cromia scelta e utilizzare luci che non siano in contrasto. La tendenza monocolore per il 2019 è il nero. Per evitare un effetto cupo, basta spruzzare di vernice nera spray solo la cima (o il fondo dell'albero) e poi illuminarlo con addobbi oro o argento.

Minimalista

Si può festeggiare il Natale anche con un albero di sapore contemporaneo, di design. Basta una struttura (di legno, o metallica) che rievochi la forma triangolare dell'abete, da addobbare con qualche punto luminoso o solo una semplice stella in cima. Per questo tipo di addobbo, l'attenzione è concentrata sui materiali e sulle texture (il legno ruvido, l'acciaio lucente, la carta porosa). L'albero minimalista è ideale per gli ambienti di piccole dimensioni e dal design moderno.

(Foto Getty Images)