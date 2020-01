Geniale: ecco gli otto trucchi per dormire in coppia… e non litigare!

È tanto romantico. È così sexy. Ma a volte è anche… fonte di litigi. Condividere il letto può infatti portare una coppia a litigare. A meno che non sia adottino alcuni saggi suggerimenti, come quelli segnalati dal sito purewow.com.

Caldo o freddo?

Capita: in camera da letto voi amate una temperatura freschina, per crogiolarvi sotto il piumone. E Il/la partner gradisce invece temperature torride, per poter dormire senza coperta. Invece che litigare, arrivate a una temperatura di compromesso (sui 19° è quella consigliata dagli esperti per sonni beati) o fornitevi di una coperta che abbia un lato più imbottito e caldo…

Russare

I tappi per le orecchie sono un valido rimedio per il russare del/della partner, ma sono scomodi e spesso durante la notte si perdono. Create invece una pila di cuscini che vi separi dal russatore molesto. Attutisce di molto il fastidio…

Materassi

C’è chi li ama un po’ rigidi e chi invece soffici come una nuvola. Non c’è altro da fare: scegliete due materassi singoli, secondo le esigenze di ciascuno, per il vostro letto a due piazze.

Orari

Alcuni vanno a letto presto. Altri tardissimo. Se però si è in coppia, le diverse abitudini sono in conflitto. Che fare? Semplice. Chi ama andare a letto tardi si intrattenga con i suoi passatempi in un’altra stanza e raggiunga la camera da letto solo quando ha davvero voglia di andare a dormire.

Illuminazione

Buio totale o luce diffusa? Impossibile trovare un accordo. Quindi, ecco due soluzioni. Adottare una mascherina per schermare gli occhi dalla luce. O acquistare una lampada a basso voltaggio, con luce aranciata, da installare accanto al partner amante dell’illuminazione.

Abbracci

È così dolce dormire abbracciati tutta la notte, ma al mattino ci si sveglia molto indolenziti. Cosa fare allora? Quando il/La partner vi abbraccia forte e poi si addormenta, rannicchiatevi per alcuni minuti, poi scivolate delicatamente verso il vostro lato del letto.

Furto della coperta

Un grande classico. Il/la partner nottetempo vi rubano la coperta, lasciandovi inermi nel letto a sopportare il freschino notturno. La soluzione è quella di avere due coperte separate, una per ciascuno.