Sorpresa: ecco le star che si detestano a vicenda!

Il mondo del cinema e dello spettacolo non è solo fatto da red carpet e set fotografici. Le gelosie e le antipatie sono all’ordine del giorno anche tra le stelle non tutto è rose fiori… Ecco, secondo il sito fame10.com le rivalità più accese dello showbusiness.

George Clooney e Leonardo DiCaprio

Pare che, dopo una partita di pallacanestro tra George Clooney e Leonardo DiCaprio, insieme ai rispettivi amici, Clooney abbia dichiarato aspramente che il collega si circonda di persone sbagliate. La dichiarazione ha fatto poi il giro dei media, anche se Clooney ha in seguito cercato di minimizzare.

Mariah Carey ed Eminem

Il rapper ha dichiarato di aver avuto una storia con la Carey e la cantante ha smentito inorridita. Da allora, solo dispetti: lui ha fatto ascoltare durante il suo Anger Management Tour i presunti messaggi lasciati da Mariah sulla sua segreteria telefonica, la Carey nel suo video “Obsessed” ha rappresentato uno stalker abbigliato come Eminem. Cortesie tra colleghi…

Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston

Quando Jennifer Aniston e Brad Pitt si lasciarono, Gwyneth (ex fidanzata di Pitt) fu subito pronta a rimproverare la collega per aver esposto troppo la propria vita sentimentale alla stampa e ai gossip. La Aniston dovette amaramente ammettere l’errore, anche se pare non porti rancore per le parole dure della Paltrow.

Madonna e Courtney Love

Durante i Video Music Award di MTV, nel 1995, Courtney Love disturbò un’intervista di cui era protagonista Madonna. Il conduttore, Kurt Loden, nonostante il parere decisamente contrario della Material Girl, invitò allora anche Courtney a prender parte all’intervista. E Madonna non l’ha mai più perdonata…

Shannen Doherty e Paris Hilton

All’origine dell’antipatia dell’attrice di “Beverly Hills 90210” e “Streghe” per l’ereditiera è il fatto che protagonista del video hot “1 Night in Paris” con quest’ultima era Rick Solomon, ai tempi marito (pur se separato) di Shannen. Così, durante un party al quale erano entrambe invitate, pare che Shannen abbia dato un pugno a Paris. Non contenta, ha anche lanciato uova contro l’auto della Hilton, scrivendoci su parolacce con il suo rossetto.

Robert Downey Jr. e Alejandro Inarritu

L’attore, interprete della saga cinematografica “Iron Man”, dedicata a un supereroe dei cartoon, non ha molto gradito il parere del regista messicano, che ha definito i film sugli eroi dei fumetti «genocidio culturale». E ha risposto, dichiarando di apprezzare molto un uomo che nonostante sia di madrelingua spagnola, riesce a mettere insieme un’espressione come “genocidio culturale”. Un vero scambio di gentilezze, insomma…

Miley Cyrus e Radiohead

La band britannica non ha voluto incontrare Miley ai Grammy Awards del 2009 e la giovane cantante ne è rimasta profondamente offesa. E i Radiohead? Non se ne curano…