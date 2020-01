Sorprendente: ecco con che frequenza dovreste pulire questi oggetti d’uso quotidiano!

Ogni quanto vanno lavati i materassi? E la lavastoviglie? Ecco le risposte a questi quesiti del sito today.com

Il materasso: va pulito almeno due volte all’anno, per esempio durante i cambi di stagione. Si tolgono tutte le lenzuola e si passa scrupolosamente l’aspirapolvere sulla sua superficie. Le macchie di cibo si puliscono con una miscela a base di bicarbonato, sale e acqua, che va tenuta in posa per mezz’ora. Sciacquate poi con acqua fredda e asciugare con il phon. Le macchie di penna, bevande e quelle organiche vanno via con un mix di acqua ossigenata e acqua in parti uguali, tenuto in posa per cinque minuti e trattato poi con uno spazzolino. Per deodorare il materasso, spruzzatevi del bicarbonato e dopo un’ora aspiratelo con l’aspirapolvere.

La lavastoviglie: si pulisce ogni sei mesi, per eliminare germi e batteri e per mantenerla in piena efficienza. Ecco come fare: prima di tutto, pulite il filtro dai residui di cibo e di detersivo. Versate una tazza di aceto in un contenitore adatto ai lavaggi in lavatrice, senza coperchio, e avviate, a lavastoviglie vuota, un ciclo di lavaggio con acqua calda. Infine, spargete all’interno dell’elettrodomestico una tazza di bicarbonato e avviate un ciclo corto con acqua calda. La lavastoviglie sarà pulita nel profondo e profumatissima.

Macchina del caffè: la caraffa, in vetro o in alluminio, va pulita sempre dopo l’uso. La caldaia va pulita ogni tre mesi se l’uso è costante, altrimenti ogni sei mesi. Basta usare in questi casi del detersivo spray adatto a pulire i forni. Spruzzatelo la sera prima di andare a dormire e la mattina rimuovetelo con un panno asciutto.