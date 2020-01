I cinque drink insospettabili che regalano dieci anni in meno!

È il sogno di tutte: trovare l’elisir di eterna giovinezza. E non è il caso di cercarlo lontano. Secondo l’Huffington Post infatti molte bevande dagli effetti benefici sul nostro organismo e soprattutto sul nostro aspetto si trovano già nelle nostre case. E pur senza far miracoli mantengono le promesse: un look più fresco, più giovane e sano. Ecco di quali si tratta.

Caffè

Una buona tazza di caffè contiene antiossidanti, che combattono l’invecchiamento e proteggono il nostro organismo. Secondo gli ultimi studi clinici, il caffè può rivelarsi utile contro il morbo di Parkinson, la depressione, il diabete di tipo 2 e l’insorgere dell’Alzheimer. Il consiglio: mai superare però le tre tazzine al giorno.

Vino rosso

Ricco di polifenoli, aiuta a proteggere vene e arterie e grazie ai sui alti contenuti in resveratolo, mantiene bassi i livelli di colesterolo. Secondo i ricercatori della Columbia University aiuterebbe anche a proteggere la pelle dai raggi UVB, prevenendo possibili tumori epiteliali. La raccomandazione è però quella di assumerlo sempre con moderazione e durante i pasti.

Succo di melograno

È il vero antiaging naturale, ricchissimo com’è di antiossidanti. Uno studio spagnolo del 2011 ha dimostrato come, in soli 30 giorni, rallenti i processi d’invecchiamento cellulare. È inoltre ricco di vitamina C, fondamentale nella produzione del collagene (che mantiene il viso fresco e giovane) e nel proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari. Acquistando il succo, è bene controllare che non contenga troppo zucchero. Poiché inoltre può interagire con alcuni farmaci, è bene chiedere un parere al proprio medico.

Tè

Il tè verde è ricco di polifenoli, che contrastano l’invecchiamento e il danneggiamento cellulare, Inoltre, combatte la pressione alta, i livelli eccessivi di colesterolo e l’osteoporosi. Il tè bianco invece contrasta la perdita di collagene ed elastina, rendendo la pelle più giovane e tonica.

Aloe vera

È ricca di antiossidanti e Vitamine A, C ed E, dalle proprietà antinfiammatorie. Rende più tonica la pelle. Uno studio condotto su donne dai 45 anni in su che hanno assunto aloe vera per tre mesi ha mostrato un miglioramento dell’elasticità cutanea, con minor comparsa di rughe.