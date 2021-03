Nick The Nightfly ph. Luca Adamo

Nick The Nightfly ph. Luca Adamo

Antonio De Via, Gabriella Giordano e Awanagana ph. Ilaria Sciortino

Antonio De Via, Gabriella Giordano e Awanagana ph. Ilaria Sciortino

Buon compleanno Radio Monte Carlo: le foto più belle della diretta non stop Il 6 marzo l'emittente italiana del Principato di Monaco ha festeggiato i suoi primi, splendidi 55 anni e per l'occasione si è svolta una diretta non stop con tutti i conduttori di ieri e di oggi. Ecco le immagini memorabili della giornata

06 Marzo 2021