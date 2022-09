Funerali Regina Elisabetta: le lacrime di commozione della Famiglia Reale

I cittadini britannici, la Famiglia Reale e il mondo intero hanno dato l'ultimo addio alla Regina Elisabetta. I funerali si sono svolti nell'Abbazia di Westminster, dopo10 giorni di lutto nazionale.

Gli invitati erano circa 2000, di cui 500 tra capi di Stato e sovrani. Tra loro il nostro Presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, i Re e le Regine del Belgio, dei Paesi Bassi e di Spagna, l'Imperatore giapponese Naruhito e l'Imperatrice Masako, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady, il Presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau. Sono stati invece esclusi i rappresentanti di Russia, Bielorussia, Afghanistan, Myanmar, Siria e Venezuela.

Per le strade di Londra, un milione di persone piangevano la Regina, mentre milioni di spettatori nel mondo seguivano le esequie in diretta on line.

I fiori e le foglie della corona funeraria arrivano dai giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove House, le dimore più amate della Sovrana. Il mirto è stato preso da una pianta cresciuta dal rametto del bouquet da sposa di Elisabetta II.

A partecipare alle esequie l'intera Famiglia Reale; c'erano anche i piccoli George e Charlotte, compassati e commossi. E non sono mancate le lacrime. Il nuovo Re, Carlo, aveva gli occhi rossi. Il Sovrano ha anche lasciato un biglietto personale, tra i fiori sul feretro della madre. Lacrime anche per il Principe Edoardo, che ha dovuto asciugarle con il fazzoletto.

L'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha affermato, nel suo sermone, "Pochi leader hanno ricevuto così tanto amore".

A chiudere il funerale, 2 minuti di silenzio e l'inno "God Save the King".

La regina sarà sepolta a Windsor, nella King George VI Memorial Chapel, e riposerà accanto al marito, ai genitori e alla sorella Margaret.

(Foto Getty Images)