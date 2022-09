Regina Elisabetta addio per sempre

La Regina Elisabetta ci ha lasciati. Dopo 96 anni e 70 anni di regno, la Sovrana che ha davvero fatto la storia non c'è più. E il vuoto che rimane dopo la sua scomparsa è grande.

Elisabetta, Regina di Gran Bretagna e dell'Irlanda, era la primogenita del Duca e della Duchessa di York. Per ironia della sorte, una delle Regine più apprezzate nella storia britannica non era destinata al trono. Il padre infatti divenne Re solo perché il fratello maggiore, Edoardo VIII, aveva abdicato per sposare Wallis Simpson. Così il trono passò al fratello minore e alla sua morte alla giovane Elisabetta.

Elisabetta nasce a Londra il 21 aprile 1926 ed è battezzata nella cappella di Buckingham Palace con il nome di Elisabetta Alessandra Maria. Da bimba, studia letteratura, teatro, arte e musica e si dedica all'equitazione, destinata a diventare una grande passione della sua vita.

A 13 anni conosce il lontano cugino Duca di Edimburgo Philip Mountbatten. Ed è amore. Elisabetta e Filippo si sposeranno nell'abbazia di Westminster, il 20 novembre 1947, quando la futura Regina ha 21 anni. Le nozze sono un vero evento internazionale: duemila gli invitati in chiesa (e duecento milioni di spettatori in tv, garzie alla diretta della BBC).

L'allora Principessa Elisabetta ha otto damigelle. L'anello è stato realizzato con una pepita d'oro proveniente da una miniera gallese. L'abito, disegnato da Sir Norman Hartnell, è ispirato alla Primavera del Botticelli. La Seconda Guerra Mondiale (in cui Elisabetta si è distinta per coraggio e sostegno alla popolazione) è finita da poco e tutti i beni, dal cibo ai tessuti, sono ancora razionati. La Principessa Elisabetta usa così i coupon per acquistare l'abito, e in tutta l'Inghilterra l'emozione è così grande che in tanti mandano i propri coupon alla Casa Reale, per far sì che la giovane Principessa possa acquistare l'abito (i coupon saranno gentilmente restituiti). Il bouquet è di orchidee bianche e mirto.

Dopo la cerimonia, è servito a Buckingham Palace un pranzo a base di filetto di sogliola, sformato di pernice e dolce Bombe Glacee. I doni ricevuti sono oltre 2500 (e tra loro, una macchina da cucire, un frigorifero e un cestino da picnic), esposti al pubblico a St James's Palace. Più di diecimila i telegrammi di congratulazioni.

Le torte nuziali sono undici, ma l'ufficiale, alta più di due metri e settanta, è stata preparata da McVitie and Price con ingredienti provenienti da ogni parte del mondo, tra cui zucchero arrivato dall'Australia. Per questo il dolce è battezzato "The 10,000 Mile Cake", torta delle diecimila miglia. Il Principe Filippo lo taglia con la spada avuta come dono di nozze dal padre della Principessa Elisabetta, Re Giorgio. La coppia trascorre la luna di miele a Balmoral, in Scozia.

Il 6 febbraio del 1952 Re Giorgio VI muore a soli 56 anni di trombosi coronarica e la Principessa Elisabetta diventa Regina. La giovane Sovrana è allora in Kenya in visita ufficiale. A informarla del lutto (e del suo nuovo impegnativo ruolo) è il marito, il Principe Filippo, che ha ascoltato la notizia alla BBC.

L'incoronazione ha luogo il 2 giugno 1953. Va specificata in questo caso la differenza sostanziale tra ascesa al trono (che avviene immediatamente, alla morte del Sovrano precedente) e incoronazione, che è una celebrazione fastosa. Poiché si tratta appunto di un festeggiamento, è davvero inopportuno organizzarla dopo la scomparsa del precedente regnante. Ecco il motivo per cui le incoronazioni si svolgono molto tempo dopo la salita al trono, per lasciar passare il necessario periodo di lutto familiare.

Regina, e anche madre: dal matrimonio con il Principe Filippo nascono quattro figli: il Principe Carlo, il Principe Andrea, la Principessa Anna e il Principe Edoardo.

Ed è proprio il matrimonio poco felice tra il Principe Carlo e Lady Diana a gettare le uniche ombre sulla Regina. Alla tragica morte della Principessa Diana, infatti, non pochi accusano la Famiglia Reale di scarsa attenzione e poco affetto per la Principessa del Popolo. La Regina parla allora alla nazione dalla tv, lodando la figura di Diana.

Altri dispiaceri verranno: il divorzio del Principe Andrea da Sarah Ferguson, la morte dell'amata sorella Margaret e poi della Regina Madre, la Megxit, le accuse al Principe Andrea per il torbido caso Epstein.

Dolori, e gioie: la Regina Elisabetta è stata infatti nonna di 8 nipoti (i Principi William e Harry, le Duchesse Beatrice ed Eugenia, Peter e Zara Phillips, Lady Louise Windsor e James, visconte Severn) e 12 bisnipoti, tra cui Baby George, Baby Charlotte e Baby Louis, figli del Principe William e Kate Middleton.

La Regina, anno dopo anno, diventa icona. Di cui fanno parte anche elementi come gli amatissiimi cani corgi, gli abiti color pastello, i cappellini, le micro-borsette, le spille utilizzate per comunicare i suoi stati d'animo.

Durante il suo regno si sono succeduti oltre 14 Primi Ministri, da Winston Churchill a Margaret Thatcher, da Tony Blair a Boris Johnson.

La sua vita è stata narrata in numerosi film ("Her Majesty", "The Queen - La regina"di Stephen Frears, "Il discorso del re", "Una notte con la Regina", per citare i principali) e enlla serie tv di gran successo "The Crown". E la Regina Elisabetta ha anche recitato con James Bond: nel 2012 nel cortometraggio di Danny Boyle "Happy and Glorious", realizzato per la cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade di Londra. E qui la Regina interpreta se stessa, accanto a Daniel Craig/Bond.

(Foto Getty Images)