La cartolina di Natale di Kate Middleton conquista tutti!

Da qualche tempo non è Natale senza le cartoline d'auguri dei Reali. Che si fanno ritrarre, attorniati dai loro deliziosi pargoli, nei più austeri saloni reali o in situazioni informali.

La cartolina più attesa è quella dei Duchi di Cambridge: Kate Middleton e il Principe William anno dopo anno ci hanno abituato a vedere la loro famiglia ingrandirsi e crescere, con le loro affettuose immagini natalizie.

La cartolina 2019 è davvero disinvolta e allegra: Kate, il Principe William, Baby George, Baby Charlotte e Baby Louis sono riuniti intorno a un sidecar. Sorridenti e rilassati, comunicano davvero serenità e buonumore.

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️ pic.twitter.com/pNg3zPJXqS