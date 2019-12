Kate Middleton, la Principessa Victoria di Svezia, la Regina Letizia di Spagna: ecco chi indossa meglio la tiara!

E' stato tutto uno scintillare di tiare, in questo 2019: prima l'incoronazione dell'Imperatore del Giappone Naruhito, a cui hanno partecipato i Reali di tutto il mondo. Poi la cerimonia di consegna dei Premi Nobel, con la Famiglia Reale svedese. Infine, il ricevimento per il corpo diplomatico di Buckingham Palace. Tutta una serie di eventi in cui Regine, Duchesse e Principesse hanno sfoggiato le più belle tiare delle collezioni Reali.

Al party di Buckingham Palace ha fato scalpore Kate Middleton, in abito Alexander McQueen, con l'onorificenza di Dama di gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano e la splendida tiara Cambridge (detta anche Lover’s Knot Tiara), che la Regina Elisabetta aveva donato a Lady Diana per il matrimonio con il Principe Carlo (anche se Lady Diana quel giorno preferì indossare una tiara di famiglia). Allo stesso ricevimento, la Regina Elisabetta indossava la Vladimir Tiara (con perle, diamanti e smeraldi), la sua preferita, alla granduchessa Maria Pavlovna di Russia, rubata durante la Rivoluzione, recuperata poi da una spia britannica. La Duchessa di Cornovaglia Camilla indossava la Grevilla Tiara, appartenuta alla dama di compagnia della Regina Madre.

Alla cerimonia dei Premi Nobel, la Regina Silvia di Svezia indossava la maestosa Nine Prong Tiara, creata nel 1860. Tiara di diamanti del 1881 per la Principessa Victoria, futura Regina. La sorella minore Principessa Maddalena indossava la famosa Aquamarine Kokoshnik Tiara. La Principessa Sofia, moglie del principe Carlo Filippo di Svezia, ha indossato la tiara delle sue nozze.

Ma forse la tiara più bella (e la Sovrana che la indossa con più allure) è quella della Regina Letizia di Spagna, che, per l'incoronazione dell'Imperatore del Giappone ha scelto la Grand Fleur-de-Lys, (detta anche La Buena). Ha bellissimi fiori di giglio, è stata creata nel 1906 dal gioielliere Ansorena di Madrid e fu donata da Alfonso XIII di Spagna alla fidanzata Vittoria Eugenia di Battemberg.

Ma quali sono le regole per indossare correttamente la tiara? Sappiate che è riservata alle sole donne sposate. Era infatti un segno che la dama in questione era sposata, dunque non intendeva essere corteggiata. Anticamente, indicava la perdita dell'innocenza, in cambio del coronamento del sogno d'amore. Le fidanzate dei Reali dunque non possono indossare nessuna tiara, Inoltre, si tratta di diademi riservati solo alle serate. Non si usano mai quando c'è ancora la luce del sole.

A stabilire chi può indossare la tiara è anche il ruolo a corte: ecco perché Kate Middleton può indossare tutti i diademi della Corona (sarà infatti Regina) e Meghan Markle invece solo alcuni, stabiliti dalla Regina Elisabetta. Perché anche la tiara in caso di Reali, fa la differenza...

(Foto Getty Images)