Si è conclusa ieri la 17a edizione del Festival del Cinema di Roma, vince "January" di Viesturs Kairiss

Si è conclusa ieri, domenica 23 ottobre, la 17° edizione della Festa del Cinema di Roma. Ad aggiudicarsi il premio del Miglior Film è stato “January” di Viesturs Kairiss.

Lexus, brand premium del gruppo Toyota, ha accompagnato sul Red Carpet alcuni dei nomi più importanti del panorama cinematografico nazionale e internazionale, grazie al supporto una gamma di 40 vetture Lexus Electrified, tra cui UX, NX e ES, nonché il nuovo Lexus RX in esposizione, ultimo gioiello elettrificato del brand.

In questa cornice, per il terzo anno consecutivo, Lexus ha reso ancora più salda l’unione del mondo delle auto e quello del cinema: un contesto caratterizzato da valori condivisi, dove la dimensione emozionale regna sovrana.

Un’edizione che ha visto, tra i tanti volti noti, anche personaggi di spicco del panorama nazionale e internazionale, come Toni Servillo, Miriam Leone, Drusilla Foer, James Francis Ivory – Premio alla Carriera annunciato in occasione della prima giornata del Festival – Edoardo Leo, Riccardo Scamarcio, Matilda De Angelis e molti altri rappresentanti della visione del cinema in Italia e nel Mondo.

A supporto di tutto questo, Lexus ha portato in scena per il secondo anno consecutivo Poltrone Rosse: l’iniziativa di crowdfunding promossa insieme a U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) per sostenere le interpreti donne nel periodo di assenza dal lavoro durante la gravidanza attraverso la creazione di un fondo dedicato. Una fila di “poltrone rosse” ha accompagnato tutto lo svolgimento della manifestazione, dove interpreti, visitatori e appassionati del grande schermo hanno interpretato il proprio film preferito senza svelarne il titolo, creando un omaggio social al grande schermo che ha visto Lexus effettuare una donazione ad UNITA sulla base delle condivisioni dei partecipanti.

“Quest’anno Lexus si è vestita più che mai di cinema, accompagnando alcuni tra i volti più iconici del panorama cinematografico italiano e internazionale. Ribadiamo il nostro legame con la settimana arte: un’unione concreta, fatta di qualità, artigianalità e impegno, valori che ci contraddistinguono come brand e che danno vita ai nostri modelli Lexus”, ha commentato Maurizio Perinetti, direttore Lexus Italia. “A tutto ciò, si affianca il rispetto per i professionisti che lavorano all’interno del settore dello spettacolo. Da questo è nato, già due anni fa, Poltrone Rosse - un progetto per noi importante, fonte di orgoglio e testimonianza concreta dei nostri valori."