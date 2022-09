Nella suggestiva cornice della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia, Lexus - da sei anni consecutivi Auto Ufficiale dell’evento - svela il suo nuovo Ambassador: Stefano De Martino. In vista di nuovi obiettivi ambiziosi di crescita, il brand premium del gruppo Toyota ha deciso di affidare al conduttore tv il compito di raccontare il mondo Lexus e i suoi progetti futuri.

Una voce narrante giovane e fresca: Stefano De Martino è il nuovo Lexus Ambassador.

Una scelta importante dettata dalla volontà di Lexus di allargare i propri orizzonti, trovando in Stefano De Martino il compagno di viaggio perfetto e amplificare il racconto del brand, dei suoi valori e dei suoi punti di forza verso un pubblico nuovo e sempre più variegato.

Un artista molto amato che negli anni ha coltivato il suo talento in ambiti diversi: primo tra tutti la televisione, ma anche il cinema, per presentarsi oggi per la prima volta al pubblico come nuovo Ambassador di Lexus.

Coinvolgente, elegante e autentico, Stefano ha molte affinità con il brand: entrato nel mondo dello spettacolo fin da giovanissimo, grazie al carisma, alla sua indiscussa professionalità e una grandissima capacità comunicativa è riuscito a fare breccia nel cuore del grande pubblico. Allo stesso modo, anche Lexus ha lanciato la sfida al mercato automobilistico premium e ha saputo conquistare il proprio pubblico con decisione offrendo qualità, affidabilità e prodotti innovativi.

Facendo leva su valori cardine in comune quali il talento, la freschezza, l’autenticità, l’impegno e l’eleganza che portano al successo, la collaborazione tra Lexus e Stefano de Martino vuole includere nell’universo Lexus una chiave di comunicazione ulteriore, che arricchisca ogni messaggio con una componente autentica e che tenga conto dell’evoluzione costante del brand e di un’offerta Lexus sempre più ampia.

Se da un lato Lexus proseguirà il suo racconto volto all’esaltazione di elementi come la qualità, la sostenibilità, la valorizzazione delle maestrie artigianali, l’attenzione posta alla centralità della persona, Stefano De Martino arricchirà il racconto portando nel suo storytelling giovane e coinvolgente la classe e l’eleganza del brand. Il risultato sarà innovativo, potente e avanguardistico, proprio come le auto Lexus.

“Lexus è stata per me una rivelazione, la scoperta di un modo nuovo di concepire l’auto. Mi affascina tutto ciò che è design, artigianato, cura del dettaglio ma anche ciò che è pionieristico e inaspettato. Come lo spettacolo, del resto” afferma Stefano De Martino, nuovo Lexus Ambassador. “Un mondo che ho sempre guardato con ammirazione ma anche timore reverenziale, al quale mi sto avvicinando in punta di piedi. Amo cambiare, crescere, scoprire, imparare, mettermi alla prova, fare esperienze nuove, autentiche. Conto di fare proprio questo, insieme a Lexus.”

“Attraverso questa nuova collaborazione, Lexus aggiunge un importante e stimolante tassello alla sua strategia di comunicazione, abbracciando territori nuovi e non ancora esplorati grazie al supporto di Stefano de Martino” ha commentato Maurizio Perinetti, Direttore di Lexus Italia. “Lexus continua a crescere, così come la nostra voglia di raccontare ed emozionare con esperienze uniche che esaltano la nostra filosofia human-centered: insieme a Stefano, che ha creduto fin da subito nel progetto, contiamo di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Siamo certi che ci aiuterà in questa nostra ambizione con la freschezza, l’autenticità e la capacità di coinvolgere che lo contraddistinguono.”