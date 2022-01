È arrivato Orogel Crea Tu!

Essere creativi in cucina non è mai stato così facile grazie a Orogel “Crea Tu”!

Una collezione di 4 mix di verdure tagliate e condite - coltivate in Italia - sapientemente abbinate e già insaporite con erbe aromatiche e spezie, condite con un filo d’olio, che rappresentano la base perfetta a cui aggiungere gli ingredienti preferiti per preparare in pochi minuti primi piatti, secondi, contorni, piatti unici e fuori pasti!

“Crea Tu” è un invito a scatenare la tua creatività in cucina, con la certezza di realizzare, in una manciata di minuti, un piatto gustoso, ricco di verdure e originale. Rappresenta una rivoluzione nel segmento surgelati, una nuova categoria di prodotto che si propone di risolvere un problema che assilla quotidianamente la maggior parte di noi: preparare pranzi e cene, spuntini o aperitivi, per sé, per amici o famiglia, ogni giorno, con sempre meno tempo a disposizione, ma determinati a creare menu variati, gustosi e naturalmente attenti al benessere.

Ogni mix “Crea Tu”, insomma, consente davvero a ognuno di noi di diventare chef in casa propria. In una manciata di minuti. E con effetti speciali… Conosciamoli:

- Mix di peperoni, zucchine e melanzane grigliate per un gusto invitante, esaltato dalla grigliatura e completato da un delizioso condimento a base di olio extravergine di oliva, rosmarino e origano.

- Mix di broccoli, cavolfiori e cavolfiore romanesco: una selezione di brassicacee insaporite con un goccio di olio extravergine, origano e rosmarino.

- Mix di fagioli borlotti, patate a cubetti e cavolo nero per un gusto deciso, arricchito da un leggero condimento con erbe aromatiche.

- Mix di melanzane, olive, pomodorini semidry per un sapore mediterraneo, dolce e avvolgente con una nota di peperoncino.

Da sempre, le verdure che compongono i prodotti sono coltivate dai soci del Gruppo Orogel secondo metodi di agricoltura sostenibile nelle zone più vocate d’Italia e sono tracciate dal campo alla tavola. Un’attenzione alla sostenibilità che si ritrova anche nel packaging, integralmente riciclabile. Sulla confezione è in più presente un QR Code attraverso il quale è possibile accedere alla vasta proposta di ricette con il “Crea Tu” firmate Orogel.

In più, per rendere ancora più semplice e versatile l’utilizzo del prodotto, è stato inoltre scelto un taglio particolarmente piccolo dei vegetali. Inoltre, ciascuna confezione da 320 grammi è ideale per preparare piatti per 2-3 persone.

Come si prepara?

È un vero gioco da ragazzi: basta mettere il mix di verdure in padella, aggiungere gli ingredienti preferiti (pasta, riso, pesce, carne…) e cuocere per 6-7 minuti. La pietanza, grazie all’aggiunta sapiente e calibrata di erbe aromatiche e spezie, condite con un filo di ottimo olio, è infatti pronta per essere consumata.

“Crea Tu” è distribuito in tutte le migliori catene della distribuzione moderna.

Visita il sito orogel.it, troverai un’ampia varietà di suggerimenti per proposte gastronomiche adatte ad ogni palato e livello di competenza in cucina.