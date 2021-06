Rocco Forte Hotels vi dà il benvenuto

Da Londra a Roma, passando per la Sicilia e arrivando fino a San Pietroburgo, ogni Rocco Forte Hotel è unico ed esclusivo, come la città che lo ospita. Sofisticato, accogliente, immerso nella storia e nella cultura locali, con l’inconfondibile stile anglo-italiano della famiglia Forte.

Giardini segreti, spa incantevoli, bar panoramici e ristoranti di fama mondiale, si fondono con interni dal design elegante ed originale ispirati alla tradizione del luogo.

Un servizio attento e personalizzato, per un’esperienza memorabile che non potrete fare a meno di ripetere.

Rocco Forte Hotels è la famiglia Forte stessa. A capo della famiglia vi sono Sir Rocco Forte, i figli Lydia, Irene e Charles e la sorella Olga Polizzi. Comprende 15 hotel in 13 destinazioni rinomate, da palazzi iconici in posizioni impareggiabili a resort paradisiaci e creazioni contemporanee in città entusiasmanti. Ogni hotel riflette appieno la filosofia Forte: personale aperto e intuitivo; design classico-contemporaneo, elegante ed in armonia con il luogo; ristoranti e bar con location uniche ed altissima offerta enogastronomica; Rocco Forte Spa, filosofia di benessere; profonda conoscenza del territorio e creazione di esperienze uniche ed esclusive in ciascuna destinazione.

Sono 7 le proprietà su territorio italiano, una diversa dall’altra:

Hotel de Russie, Roma

Hotel de la Ville, Roma

Rocco Forte House, Roma

Hotel Savoy, Firenze

Verdura Resort e Rocco Forte Private Villas, Sicilia

Masseria Torre Maizza, Puglia

Villa Igiea, Palermo

Tutti gli hotel vivono all’interno di magnifici edifici in location eccezionali per offrirvi un soggiorno da sogno e la possibilità di visitare i luoghi più belli del nostro paese.

La musica di Radio Monte Carlo vi accompagnerà con eleganti dj set, ecco le date:

Roma, Hotel de la Ville: 1/7/8/15/21/22 Luglio - 9/15/16/23/29 Settembre

Sicilia, Verdura Resort: 4/10/17/24/31 Luglio - 7/14/21 Agosto

Puglia, Masseria Torre Maizza: 1/8/15/22/29 Luglio - 5/12/19/26 Agosto

Scoprite di più sul sito roccofortehotels.com