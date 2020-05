Merano WineFestival 2020

Merano WineFestival torna, dal 6 al 10 novembre 2020 rifacendosi alle sue gloriose origini, con un'edizione che rende omaggio alla tradizione della manifestazione simbolo indiscusso di eccellenza ed eleganza e offre allo stesso tempo nuovi contenuti digitali, con un format originale nel rispetto della salute e della sicurezza dei produttori e dei visitatori.

Il tema dell’edizione 2020 è appunto “Merano WineFestival, back to the roots”.

Confermata le sezioni Naturae et Purae – bio&dynamica (produzioni sostenibili, vini naturali, biologici, biodinamici); Wine – The Official Selection (con 122 produttori tra nazionali e internazionali nelle giornate del 6 e 7 novembre e altrettanti in quelle del’8 e 9); Foods Spirits Beer – The Official Selection (con turnazione di 100 produttori per volta); The WineHunter Area (che oltre alla presenza sul podio del Kursaal si trasferisce nelle lounge degli hotel meranesi e in una lounge digitale); Catwalk Champagne (il 10 novembre).

Tra le novità, la guida The WineHunter Award, l’e-commerce The WineHunter per acquistare i prodotti premiati da The WineHunter e una piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Milano Wine Week per lo svolgimento delle Masterclass. Il Teatro Puccini ospita il 5 novembre il Gala Event con la proiezione in anteprima del teaser di "Wine Odyseey", il film sulla storia del vino dalle origini al futuro. L'iniziativa Book your own sommelier, in diretta audio e video, è dedicata a chi segue l’evento da casa e anche gli showcooking sono in loco e digitali.

Giovedì 21 maggio alle ore 17.00 appuntamento con il Live Talk organizzato da Helmuth Köcher per presentare pubblicamente, in diretta live su Facebook, la 29° edizione di “Merano WineFestival back to the roots”. Tra gli ospiti Teresa Bellanova ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gennaro Esposito chef 2 stelle Michelin, Federico Gordini presidente di Milano Wine Week, Franco Pepe miglior pizzaiolo al mondo.

Nel rispetto delle regole di distanziamento e di igiene attualmente in vigore, l'organizzazione dei tempi vede l’inserimento di una turnazione su due fasce orarie, la prima dalle 9,00 alle 13,30 e la seconda dalle 14,30 alle 19. Gli spazi sono accuratamente suddivisi ed è prevista la misurazione della temperatura, l’uso di mascherina e disinfettanti e la registrazione all’ingresso della manifestazione. E' inoltre necessario presentare un test Covid-19 dal risultato negativo nei quattro giorni precedenti la propria presenza alla manifestazione da parte di tutti i produttori e del personale operante all’evento. E' disponibile un ambulatorio medico e un Sanitary Gate all’ingresso per la sanificazione. .

Dal 3 all'11 ottobre torna anche Milano Wine Week, che crea una piattaforma internazionale al servizio del mondo del vino, unendo esperienze digitali e fisiche per raccontare un mondo in continua evoluzione. Milano Wine Week dà vita alla prima piattaforma eventistica digitale dedicata al mondo del vino italiano. Grazie alla realizzazione di 10 sedi internazionali quali Londra, Monaco, Mosca, Pechino, Shanghai, Hong Kong, New York, San Francisco, Miami e Toronto, le aziende potranno presentare i loro prodotti ai mercati di riferimento direttamente dall’Italia con il supporto della tecnologia, superando così le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

