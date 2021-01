Mario Biondi: le nuove date del tour

Mario Biondi torna a far entusiasmare i fan con la sua voce inimitabile. L'artista ha infatti annunciato le nuove date del suo live:

14 MARZO 2021, ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

16 MARZO 2021, MILANO - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

I biglietti già acquistati per gli show previsti all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 1 febbraio e al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 2 febbraio rimangono validi per gli show previsti il 14 e il 16 marzo.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili

Mario Biondi ha anche lanciato un segno di speranza e voglia di guardare con ottimismo al futuro con la pubblicazione, venerdì 19 giugno, di “Paradise Alternative Productions”, un progetto digitale con tre versioni remix di "Paradise", uno dei brani contenuti nel nuovo album, di cui aspettiamo l'uscita. Paradise" è un brano che celebra la vita, la gioia, il piacere, la sensualità e dedicato ad un pubblico che sa come soddisfare e far godere i sensi.

Mario Biondi si è anche esibito con otto concerti sold out al celebre jazz club londinese Ronnie Scott’s. «Questi 8 show al Ronnie Scott’s sono stati il miglior modo per chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo», ha dichiarato l'artista. «Negli ultimi due anni ho avuto il piacere di suonare in tanti Paesi, calcando i palchi di venue spettacolari come il Kennedy Center di Washington, l’Acropoli di Atene, il Teatro Martì a L’Habana». Adesso è la volta dell'Italia, con dei live che si preannunciano memorabili.

Mario Biondi ha anche presentato in anteprima esclusiva proprio su Radio Monte Carlo il brano inedito “Mesmerizing Eyes”, primo singolo tratto dal disco in uscita nella primavera 2020. Il brano è stato registrato con l’High Five Quintet, prima band di Mario Biondi. che lo ha accompagnato dagli inizi di “This Is What You Are”. Radio Monte Carlo ha anche trasmesso in esclusiva l'emozionante live al Ronnie Scott's.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it

Prevendite