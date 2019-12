Il Teatro Regio di Parma, gioiello di opulenta bellezza, brilla ancora di più nel 2020, in occasione delle celebrazioni per Parma Capitale Europea della Cultura.

La Stagione Lirica 2020 del Teatro Regio di Parma si apre, nel nome di Puccini, il 10 gennaio, con la "Turandot". E il 12 gennaio, in occasione degli eventi inaugurali di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, sarà proprio il il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere allo spettacolo.

La "Turandot" è in calendario anche l'11, il 17, il 18 e il 19 gennaio 2020. L'opera andrà in scena nell’allestimento di Giuseppe Frigeni (regia, scene e luci); costumi di Amélie Haas. In scena, diretti da Valerio Galli alla testa della Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti, del Coro del Teatro Regio di Parma e del Coro di voci bianche Ars Canto Giuseppe Verdi, Rebeka Lokar (Turandot), Carlo Ventre (Calaf), Vittoria Yeo (Liù), Luca Casalin (Altoum), Giacomo Prestia (Timur), Fabio Previati (Ping), Roberto Covatta (Pang), Matteo Mezzaro (Pong) e Benjamin Cho (Un mandarino).

L'11 gennaio Turandot sarà France Dariz, il 18 gennaio Giovanna Casolla. In entrambe Samuele Simoncini sarà Calaf, Marta Torbidoni Liù, George Andguladze Timur.

La Stagione Lirica 2020 del Teatro Regio di Parma prosegue con Claude Debussy ("Pelléas et Mélisande", dal 14 al 22 marzo), Giuseppe Verdi ("Rigoletto"dal 27 marzo al 5 aprile), Kurt Weill ("Ascesa e caduta della Città di Mahagonny", dall'8 al 15 maggio).

