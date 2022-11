Raoul Bova ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 11.00 Raoul Bova è ospite di Erina e Max per parlare del nuovo film di cui è interprete, "The Christmas Show".

Si tratta di una commedia romantica, ambientata nel periodo natalizio. Bova ha il ruolo di Pierre, affascinante e misterioso vicino di casa della protagonista Sofia e dei suoi due figli, Ricky e Alice. A dare una svolta alla vicenda è la partecipazione della famiglia al seguitissimo reality Christmas Show.

Nel cast anche Serena Autieri, Francesco Pannofino, Ornella Muti, Tullio Solenghi.

Il regista Alberto Ferrari ha descritto così la pellicola: "The Christmas Show è un film sulla magia del Natale e su quella sensazione, che più o meno tutti avvertiamo dentro di noi, quando si avvicina il 25 dicembre. È la voglia di solleticare quella parte di noi, che ancora crede a Babbo Natale e che non smetterà mai di farlo. Forse perché in fondo è bello pensare che tutto sia possibile, almeno per quei giorni.

Nel realizzare The Christmas Show, ho cercato di raccontare la storia inserendola nella vita reale di tutti i giorni, ma aggiungendo una punta irrinunciabile di realismo magico che rende a volte, più sopportabile e a tratti meravigliosa la vita stessa. Questo per cercare di amplificare il sentimento più comune in tutti noi: vedere, anche nelle avversità e nei periodi bui, una finestra di speranza".