Pierfrancesco Favino e la moglie raggianti alla Festa del Cinema di Roma

Luci spente e via alle proiezioni: si è alzato il sipario sulla 17a edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma nella Capitale fino al 23 ottobre. Una kermesse che vede il suo fulcro nell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ma che interesserà un po' tutta la città in una kermesse che nel suo programma completo metterà in mostra 130 film internazionali (33 i paesi rappresentati) e 55 italiani ma che in concorso ne vede solo 16, due quelli italiani. Alcuni riconoscimenti sono già noti, come quello per Claudia Gerini, a cui sarà conferito il premio Anna Magnani, o quello alla carriera per James Ivory.

A dare il via alla manifestazione è "Il colibrì" di Francesca Archibugi, tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega, che vede tra i suoi protagonisti Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Nanni Moretti e Laura Morante.

Altri titoli in programma sono "Amsterdam" di David O. Russel, "Butcher's Crossing" con Nicholas Cage, "The Lost King" di Stephen Frears, "Poker Face" di e con Russell Crowe, "Rapiniamo il duce" di Renato De Maria e "L'ombra di Caravaggio" di Michele Placido con Riccardo Scamarcio. Attesa per il documentario "The Last Movie Stars" incentrato su Paul Newman e Joanne Woodward, diretto da Ethan Hawke, coadiuvato nientemeno che da Martin Scorsese, che è anche produttore esecutivo.

Tra gli ospiti attesi Paolo Virzì, Stephen Frears, Mario Martone, Luc Besson e James Gray.

