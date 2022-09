Alla Mostra del Cinema di Venezia il bacio romantico tra Hugh Jackman e la moglie

Il 7 settembre la Mostra del Cinema di Venezia ha offerto momenti davvero romantici.

Hugh Jackman, per la prima volta alla kermesse cinematografica (presenta il fim "The Son") ha infatti baciato con trasporto l'adorata moglie Deborra-Lee Furness. La coppia è sposata dal 1966 e ha due figli, Oscar e Ava.

E il red carpet ha ospitato anche una proposta di matrimonio in piena regola, con tanto di pretendente inginocchiato. Si tratta del personaggio televisivo (ha preso parte a numerosi reality show) Alessandro Basciano, che ha chiesto la mano dell'influencer Sophie Codegoni.

Tra gli ospiti, una effervescente Sarah Ferguson.

(Foto Getty Images)