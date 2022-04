Un'intensa Charlotte Gainsbourg protagonista del film Gli amori di Suzanna Andler

Charlotte Gainsbourg, la talentuosa figlia di Jane Birkin e Serge Gainsbourg, torna a farci emozionare con un nuovo film. Si tratta di "Gli amori di Suzanna Andler", pellicola diretta da Benoît Jacquot, che racconta la storia di una donna (interpretata dll'eclettica Charlotte Gainsbourg), appartenente all'alta borghesia e dalla vita piuttosto agiata.

La protagonista del film, Suzanna, è sposata, non felicemente, con un ricco d'uomo d'affari, che le è infedele. Per prendersi una pausa dai doveri coniugali e da una vita oziosa e fatta di apparenza, Suzanna parte per la villa delle vacanze estive, sulla spiaggia di Saint-Tropez, insieme al giovane amante Michel, finora il primo ad aver rivestito questo ruolo. Per la donna, l'uomo è la via di fuga dal matrimonio che è diventato una sorta di trappola, ma anche un dolce abbandono al desiderio. È così che Suzanna rivela il suo animo, fatto di solitudine, dubbi, forte desiderio di libertà, scelte giuste o errate e, soprattutto, di amore.

E' un'opera a quattro voci: Suzanna, l'amante, il marito e l'amica, tratta dall'omonima pièce di Marguerite Duras, che l'ha scritta nel 1968. La pièce è stata rappresentata fugacemente nel 1969. All'autrice non è mai piaciuta, ha rapito invece Benoît Jacquot, tanto che il regista ha voluto adattarla per lo schermo, sublimando il testo e Charlotte Gainsbourg.

Il regista ha dichiarato: "Devo molto a Marguerite Duras. La prima volta che ho suonato il suo campanello, nel 1972, avevo poco più di vent'anni e ed ero già consapevole di voler lavorare nel mondo del cinema. Ho passato tutto il mio tempo a fantasticare su film improbabili mentre mi guadagnavo da vivere come assistente di una serie di registi. Era più o meno interessante, spesso divertente, e so che era utile soprattutto a distrarmi da quello che volevo veramente. Il testo di Suzanna Andler fu pubblicato nel maggio 1968 e ha debuttato alla fine del 1969 a Parigi, con Marguerite Duras. L’idea di fare un film basato su Marguerita Duras è nata dopo una conversazione tra noi, nel 1994, durante la quale le ho promesso che avrei fatto un film su Suzanna Andler. Di recente, poco dopo la sua morte, un amico in comune mi ha ricordato di questa promessa ed è ciò che mi fa andare avanti oggi".

"Gli amori di Suzanna Andler" è un film drammatico, perfetto per tutti gli amanti del teatro e della letteratura. Distribuito da Wanted, è atteso nelle sale italiane dal 21 aprile. Questo il trailer:

