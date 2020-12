Marcello Mastroianni: l'omaggio

Marcello Mastroianni è scomparso a Parigi il 19 dicembre del 1996. Il grande attore, celebre per film come "Le notti bianche", "I soliti ignoti", "La dolce vita", "Il bell'Antonio", "La notte", "Divorzio all'italiana", "8 e 1/2", "Ieri, oggi e domani", e per il profondo sodalizio artistico con Sophia Loren e Federico Fellini, è stato per tre volte candidato all'Oscar come miglior attore per "Divorzio all'italiana" (1963), per "Una giornata particolare" (1978) e "Oci ciornie" (1988). Ha vinto due Golden Globe, otto David di Donatello, otto Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e per due volte la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nel 1990 gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera.

(Foto Getty Images)