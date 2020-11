Giorgio Pasotti ospite di Radio Monte Carlo

Venerdì 27 novembre alle 19.30 appuntamento con la grande fiction. Ospite di Take It Easy alle 19.30 è infatti l'attore Giorgio Pasotti, per una imperdibile intervista con Tamara e Guido.

Giorgio torna sul piccolo schermo con la seconda stagione de “Il Silenzio dell’Acqua”, al via proprio da venerdì 27 in prima serata su Canale 5. Tornano così due personaggi tanto amati dal pubblico televisivo: Andrea Baldini (Pasotti) e Luisa Ferrari (Ambra Angiolini). Andrea e Luisa si trovano a investigare su un efferato, duplice omicidio. E anche la loro vita personale subirà novità e scossoni.

La vicenda (che si sviluppa in 8 episodi per 4 prime serate) è ambientata in una misteriosa, incantevole Trieste, stretta tra il mare e il Carso. Diretta da Pier Belloni, vede nel cast anche Camilla Filippi, Fausto Maria Sciarappa, Barbara Chichiarelli, Stefano Pesce, Alessandro Cremona e Guido Corso.

Giorgio Pasotti è apparso sugli schermi italiani nel 1998 con il film "I piccoli maestri" e si fa conoscere dal grande pubblico , con la serie televisiva Distretto di Polizia (è l'ispettore Paolo Libero). Il 2010 è l'anno di "Baciami ancora", seguito de "L'ultimo bacio" di Gabriele Muccino. E' tra gli interpreti del film Premio Oscar "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino. Tra le altre pellicole interpretate, "Nottetempo" di Francesco Prisco e "Mio papà" di Giulio Base.