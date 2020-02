Oscar 2020: i film più premiati della storia

E' grande l’attesa per la 92° edizione dei premi Oscar, in programma domenica 9 febbraio.

I favoriti sono il film "1917" di Sam Mendes e gli attori Joaquin Phoenix (per "Joker") e Renée Zellweger (per "Judy"). Tra gli altri nomi dati per favoriti, Laura Dern, Brad Pitt ("C'era una volta... a Hollywood") e la pellicola "Parasite" come miglior film straniero.

Tra le certezze, Lina Wertmüller, che riceverà l’Oscar onorario, e al lista dei presentatori: Jane Fonda, Tom Hanks, Sandra Oh, Natalie Portman, Spike Lee, Penelope Cruz, Diane Keaton, Steve Martin, Keanu Reeves, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Timothee Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot e Lin-Manuel Miranda.

Vedremo quali film si aggiudicheranno più statuette. Questi invece i record da battere, appartenuti a film che hanno davvero fatto la storia del cinema.

Ben Hur (1959)

di William Wyler, con Charlton Heston. 11 premi Oscar su 12 nomination: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Heston), miglior attore non protagonista (Hugh Griffith) e migliori fotografia, scenografia, montaggio, costumi, sonoro, effetti speciali e colonna sonora.

Titanic (1997)

di James Cameron. 11 premi Oscar su 14 nomination: miglior film, miglior regista, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro, montaggio sonoro, effetti speciali, colonna sonora e miglior canzone, “My Heart Will Go On”, interpretata da Céline Dion. Nulla di fatto per Kate Winslet e Leonardo DiCaprio (che non ottenne neanche la nomination).

Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003)

di Peter Jackson. 11 premi Oscar su 11 nomination: miglior film, regia, sceneggiatura non originale, scenografia, costumi, trucco, montaggio, sonoro, effetti speciali, colonna sonora e canzone.

West Side Story (1961)

di Jerome Robbins e Robert Wise: 10 premi Oscar su 11 nomination.

Gigi (1958)

di Vincent Minnelli. 9 premi Oscar su 9 nomination: miglior film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, canzone e colonna sonora. Ma non per la protagonista, Audrey Hepburn.

Via col vento (1939)

di Victor Fleming. 9 premi Oscar su 15 nomination: miglior film, regia, miglior attrice protagonista a Vivien Leigh, miglior attrice non protagonista a Hattie McDaniel, miglior sceneggiatura, fotografia, scenografia, montaggio e il premio alla Memoria Irving G.Thalberg oltre al Premio Speciale per lo scenografo William Cameron Menzies.

L'ultimo imperatore (1987)

di Bernardo Bertolucci. 9 premi Oscar su 9 nomination: miglior film, miglior regia, sceneggiatura non originale, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro e colonna sonora.

Il paziente inglese (1996)

di Anthony Minghella. 9 premi Oscar su 12 nomination: miglior film, regia, attrice non protagonista con Juliette Binoche, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro e colonna sonora.

Tra gli altri film ad avere ricevuto più Oscar, ci sono "Cabaret" (1972) di Bob Fosse con 8 Oscar tra cui quello a Liza Minnelli, premiata come miglior attrice protagonista; "Gandhi" (1982) di Richard Attenborough, con Ben Kingsley (8 Oscar); "Amadeus" (1984) di Milos Forman (ancora 8 Oscar); "The Millionaire" (2008) di Danny Boyle, sempre 8 Oscar.

