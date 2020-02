Buon compleanno Amal!

Amal Clooney è nata in Libano, a Beirut, il 3 febbraio 1978. Il nome completo è Amal Ramzi Alamuddin. Naturalizzata britannica, è un'avvocatessa, giurista e accademica specializzata in diritto internazionale e diritti umani. Anche prima del matrimonio con George Clooney, era un personaggio noto, per la sua abilità professionale: ha difeso, tra gli altri, Julian Assange, fondatore di WikiLeaks e il Primo ministro dell'Ucraina Yulia Tymoshenko.

Amal ha studiato Giurisprudenza al St. Hugh's College di Oxford e si è specializzata alla New York University School of Law, dove ha conseguito il premio Jack J. Katz Memorial Award.

Il 29 settembre 2014 ha sposato George Clooney a Venezia (a celebrare le nozze Walter Veltroni). Il 6 giugno 2017 sono nati i gemellini della coppia, Ella e Alexander.

(foto Getty Images)