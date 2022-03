Blue Note Milano: i live di marzo

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di febbraio selezionati da Radio Monte Carlo.

1 marzo Chicago Blues Night

Alex Usai chitarra e voce - Alberto Gurrisi Hammond - Martino Malacrida Batteria- Ivo Barbieri Basso

Una serata per celebrare le radici della musica moderna con un gruppo di giovani eclettici assi del genere capitanati da Alex Usai.

15 marzo Louis Armstrong Legacy – Alfredo Ferrario & Fabrizio Cattaneo Sextet

Un concerto di grande spettacolarità dedicato a quello che viene giustamente considerato il più rappresentativo esponente della musica jazz, Louis Armstrong, il musicista che più di ogni altro ha contribuito alla diffusione del jazz nel mondo. Louis Armstrong è universalmente considerato come il più grande solista della storia del jazz. Sul palco un sestetto di musicisti con alle spalle un rilevante curriculum artistico.

22 marzo Marquis Hill - New Gospel Revisited

Musicista, compositore e band leader di fama internazionale, Marquis Hill si è attivamente impegnato per abbattere le barriere tra generi musicali. Jazz contemporaneo e classico, hip-hop, R&B, Chicago house, neo-soul: per Hill sono tutti elementi essenziali della profonda eredità creativa afroamericana di cui fa parte. Nato a Chicago nel 1987, Hill ha vinto il Monk Prize, probabilmente il concorso jazz più importante del mondo. "New Gospel Revisited" è il nuovo progetto e il titolo dell’ultimo album.

29 marzo Champian Fulton Trio

Celebrità della vibrante scena jazz di New York, la cantante e pianista Champian Fulton si è esibita con personalità come Lou Donaldson, Frank Wess, Scott Hamilton, Buster Williams e Louis Hayes. Lo stile altalenante di Champian e le sue esibizioni carismatiche l’hanno resa custode dell’eredità del Jazz.