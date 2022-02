Blue Note Milano: i live di febbraio

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di febbraio selezionati da Radio Monte Carlo.

2 febbraio - Tommaso, Boltro, Donatiello, Manzi, Cigalini

Un Quintetto che non ha bisogno di presentazione per la qualità e lo spessore che caratterizzano questi splendidi musicisti. Il gruppo rivisita brani standard della tradizione jazzistica in chiave moderna e propone brani originali dei componenti del gruppo. Il risultato è un sound molto accattivante e leggibile, che mantiene in equilibrio la tradizione con l’ evoluzione contemporanea del jazz.

Dal 10 al 14 febbraio - Ray Gelato & The Giants

Una miscela contagiosa, spettacolare, irresistibile che ha fatto la fortuna del sassofonista e cantante inglese che ha riscoperto con successo lo spirito più disincantato di tanta musica in voga negli anni Quaranta e Cinquanta. Nel suo repertorio canzoni che vanno da Nat King Cole a Frank Sinatra, da Cole Porter a Louis Prima, da“Tu vuo’ fa l’americano” a “Just A Gigolo”, da “Everybody Loves Somebody”, a “That’s Amore”. Con Ray Gelato e i suoi “giganti” non c’è dunque timore di annoiarsi.

Dal 15 al 19 febbraio - Incognito

C’è soul, c’è jazz, c’è funk e c’è energia pura… Torna al Blue Note la band pioniera dell’ Acid Jazz! Formatisi nel 1979, gli Icognito capitanati dal carismatico Jean-Paul “Bluey” Maunick (chitarrista, anima e mente del gruppo) hanno pubblicato, in oltre 30 anni di carriera, 15 album in studio e hanno visto alternarsi negli anni decine e decine di musicisti e cantanti, sempre di altissimo valore.

Negli anni gli Incognito hanno mantenuto fede alla loro idea musicale, ovvero quella di un sound non solo da ballare ma anche da ascoltare, che potesse conciliare la raffinatezza del jazz con il calore e la sensualità sonora del soul-funk. Musica coinvolgente, arrangiamenti ineccepibili ricchi di fiati e percussioni e un groove irresistibile sempre più orientato al contemporany R&B. Oltre ai grandi successi presenteranno i brani del nuovissimo album “Tomorrow’s New Dreams”.

22 febbraio - ARTEMIS

Il supergruppo ARTEMIS è formato da sette delle più acclamate protagoniste della scena jazz mondiale. Ne fanno parte la pianista Renee Rosnes (anche direttrice dell’ensemble), Melissa Aldana al sax tenore, Anat Cohen ai clarinetti, Ingrid Jensen alla tromba, Noriko Ueda al contrabbasso, Allison Miller alla batteria. Un collettivo potente, un settetto di grandi capacità inventive, una nuova significativa voce nel panorama di oggi.