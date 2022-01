Blue Note Milano: i live di gennaio

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di gennaio selezionati da Radio Monte Carlo.

18 gennaio Cécile McLorin Salvant Duo feat. Sullivan Fortner

Vincitrice ad appena 21 anni del prestigioso Thelonious Monk International Jazz Competition, l'artista ha vinto tre Grammy Award ed è assai stimata dai colleghi. Wynton Marsalis, in un articolo del New Yorker, ha detto che si trova una cantante così una volta in una generazione o due.

25 gennaio: Harry Allen Quartet

E' stato definito il “Frank Sinatra del sax tenore”,. Henry Allen è maestro di quel jazz senza tempo che incanta da sempre, legato in particolare al “Great American Song Book”.

26 gennaio: Helen Sung Trio

Helen Sung ha vinto il Kennedy Center’s Mary Lou Williams Piano Competition si sta facendo conoscere nel mondo con un suono e una visione davvero originali. Fresca e creativa, l'artista incorpora le influenze dei grandi maestri del jazz in un modo assolutamente unico e moderno.