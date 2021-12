Blue Note Milano: i live di dicembre

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di dicembre selezionati da Radio Monte Carlo.

7 dicembre Sala – Battini De Barreiro – Boltro Double Drums Sextet

Il Double Drums Sextet nasce da un’idea del Pianista Simone Sala e dalla voglia di creare un’ensemble dove l’elemento ritmico diventasse l cuore pulsante del pensiero musicale, creando strutture ed incastri dove anche la melodia più conosciuta scopre nuove inflessioni per poi rinascere a nuova vita. Un grande caleidoscopio dove bellezza, ardore e colore si fondono in uno spettacolo originale.

21 dicembre Paolo Fresu Trio – Tempo di Chet

C’è qualcosa di evocativo e quasi di spirituale in un trio che sfrutta la grande capacità empatica dei suoi componenti per comporre arte e comunicare vita. È quello che succede quando parliamo di Paolo Fresu, Dino Rubino e Marco Bardoscia. Il trio, voluto da Paolo Fresu, nasce dall’avventura teatrale del progetto “Tempo di Chet – La versione di Chet Baker”.

27 dicembre Harlem Gospel Choir

L’ Harlem Gospel Choir è uno dei più importanti cori gospel al mondo. Fondato nel 1986 da Allen Bailey, è formato da alcuni dei migliori cantanti e musicisti delle numerose Black Church in Harlem. Gli Angels in Harlem Gospel Choir si sono dedicati a creare una maggiore comprensione della cultura afro-americana e della musica ispirata chiamata Gospel così come si suona nella Black Church. Il tema di ogni performance è unire le persone e le nazioni e restituire loro qualcosa. Gli U2 li hanno ribattezzati “Angels in Harlem” in apprezzamento all’interpretazione magnifica di “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” che hanno inciso insieme nel 1988. Da allora gli “Angels of Harlem” Gospel Choir hanno fatto tour nazionali ed internazionali. Hanno ben meritato, grazie al loro autentico spirito gospel di gioia, la fama di essere gli “Angelic Ambassadors of Harlem”.