Blue Note Milano: i live di ottobre

Radio Monte Carlo e il Blue Note di Milano insieme nel segno della musica di qualità.

Questi i live di ottobre selezionati da Radio Monte Carlo. A ottobre non mancano anche i live in occasione di JAZZMi, la grande manifestazione che coinvolge Milano in un abbraccio riuscito di musica e grandi show.

6 ottobre - Joscho Stephan Trio (Joscho Stephan chitarra- Sven Jungbeck chitarra ritmica- Volker Kamp contrabbasso)

Le sue radici affondano nella musica Gipsy Swing, lo stile nato grazie al pionieristico e leggendario chitarrista jazz Django Reinhardt. Joscho Stephan non ha semplicemente assorbito questa musica, ma la interpreta anche al massimo livello ed è attivamente impegnato ad accrescerne i confini.

13 ottobre - Rosalba Piccinni

Soprannominata la Cantafiorista, per le sue più grandi passioni: i fiori e la musica, è una cantante jazz e un’imprenditrice, come sanno quelli che hanno scoperto il suo locale in cui unisce fiori, cibo e musica. In scena sarà come sempre accompagnata dai alcuni dei migliori musicisti della scena jazz italiana.

20 ottobre - Robin McKelle

Artista jazz nata a New York, ha studiato al Berklee College of Music di Boston ed è stata corista per Michael McDonald e Bebe Winans. Ha una voce potente e emozionante e un timbro incantatore. Ma nell’ultima fase della sua brillante carriera, ha anche saputo unire le doti di interprete a quelle di compositrice. Al Blue Note presenterà l’ultimo album ALTERATION, in cui rivisita il repertorio delle grandi voci femminili della storia della musica, da Billie Holiday a Carole King, Joni Mitchell, Janis Joplin, Adele, Lana Del Ray.

21 e 22 ottobre - Per JAZZMI Richard Bona & Alfredo Rodriguez

Il bassista plurivincitore di Grammy Richard Bona e il sensazionale pianista cubano Alfredo Rodrigo condivideranno il palco per quattro concerti esplosivi. Richard Bona fu notato da Joe Zawinul, che vide in lui il degno successore di Jaco Pastorius, lo invitò a New York e fece presto del giovane bassista un fulcro della sua Sindacato. Alfredo Rodríguez, un giovane prodigio, è stato subito notato da Quincy Jones.

23 ottobre - Per JAZZMI Tony Momrelle

Cantante soul e jazz/ songwriter, attualmente lead vocalist degli Incognito, è uno dei musicisti più interessanti e significativi della scena britannica moderna. E' stato in tour con alcuni dei più grandi artisti del mondo, tra cui Elton John, Gloria Estefan, Celine Dion, Sade, Janet Jackson, Gary Barlow, Andrea Bocelli, Gwen Stefani.

27 ottobre - Per JAZZMI Camille Bertault

Tra jazz e chanson francese, virtuosa, euforica, la cantante francese Camille Bertault arriva per la prima volta sul palco del Blue Note. Il suo è uno stile musicale personalissimo fatto di ritmi e note frizzanti, ma soprattutto di parole che si riflettono nei suoi testi scanzonati.

31 ottobre - Per JAZZMI Peter Bernstein Quartet feat. Jesse Davis, Doug Weiss, Roberto Gatto

Il chitarrista jazz Peter Bernstein fa parte della scena jazz newyorkese e internazionale dal 1989. Durante la sua carriera ha partecipato a numerose registrazioni ed esibizioni con musicisti del calibro di Sonny Rollins, Brad Mehldau, Diana Krall, Lee Konitz e molti altri.

Scoprite nella locandina tutti gli altri live del Blue Note Milano a ottobre.