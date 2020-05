Il Blue Note Milano riparte con un concerto di Paolo Fresu in live streaming. Presentatore d’eccezione Nick The Nightfly

Il Blue Note Milano riparte e offre nuovamente agli ascoltatori tutta la gioia di poter ascoltare musica dal vivo, gratis e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il celebre locale milanese ha creato infatti “The Heart of Jazz”, una serie di concerti in streaming trasmessi in diretta dal club di via Borsieri, cuore del jazz italiano e internazionale. Una serie di emozionanti eventi speciali e dal significato profondo che vogliono parlare di rinascita nel segno dell’arte, della condivisione e della solidarietà.

“The Heart of Jazz” ha inizio venerdì 8 maggio alle 19.00 con il live di Paolo Fresu e del suo Devil Quartet. Presentatore d’eccezione è Nick The Nightfly. La serata ha anche uno scopo benefico: saranno infatti raccolti fondi a favore di Croce Rossa Italiana. Durante il concerto sarà possibile, per chi lo vorrà, fare una donazione (a questo link) alla Croce Rossa Italiana per ringraziare chi in questi difficili mesi di emergenza sanitaria non si è certo risparmiato, nel Paese europeo più colpito dalla pandemia.

«In questo particolare momento vogliamo continuare a programmare grande musica e grande jazz per gli appassionati e non solo», ha affermato Daniele Genovese, Amministratore Delegato di Blue Note Milano. «Vogliamo dare un chiaro segnale di vitalità e trasmettere un sentimento di fiducia e ottimismo verso il futuro, e siamo contenti di farlo sostenendo una causa importante che ci coinvolge tutti direttamente, e un’organizzazione prestigiosa come la Croce Rossa Italiana».

Tutte le informazioni sullo streaming si trovano a questo link del Blue Note Milano