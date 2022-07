Camera doppia: Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia continua a valorizzare la fotografia come grande linguaggio del Novecento (in particolare nel suo rapporto con le più importanti correnti artistiche del XX secolo) e propone, dal 14 luglio al 2 ottobre 2022, con la formula di CAMERA DOPPIA, due stimolanti mostre: La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977 e Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975.

Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975

La personale dedicata a Ketty La Rocca indaga il rapporto fra fotografia e parola, fra gesto e linguaggio. L'artista rielabora immagini iconiche, reinterpretandole con la propria calligrafia e narrando così la storia della fotografia del Novecento in chiave personale.

La Rocca compone immagini e scritte tratte dai rotocalchi e dalle riviste in circolazione e si fa ritrarre mentre compie gesti con le mani, concentrandosi sulla relazione tra fotografia, corpo e linguaggio verbale. Il suo interesse va a forme espressive primigenie fondate sul corpo, con un’apertura significativa agli studi di antropologia e alla storia delle culture preistoriche.

Fra le tematiche trattate, il ruolo della donna all’interno della comunicazione di massa. Di questa ricerca fanno parte le immagini storiche o scientifiche dove impiega le radiografie del cranio, sovrapposte a fotografie delle mani o frasi scritte a mano. Altro tema, quello del mito del viaggio, capovolto in chiave ironica, in una commistione fra arte e vita.

La mostra è curata da Raffaella Perna e Monica Poggi.

www.camera.to