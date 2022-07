Camera doppia: La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia continua a valorizzare la fotografia come grande linguaggio del Novecento (in particolare nel suo rapporto con le più importanti correnti artistiche del XX secolo) e propone, dal 14 luglio al 2 ottobre 2022, con la formula di CAMERA DOPPIA, due stimolanti mostre: La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977 e Ketty La Rocca. Se io fotovivo. Opere 1967-1975.

La mostra racconta l’arte in Italia negli anni Sessanta e Settanta, le performance, le installazioni, la vivacità artistica e intellettuale di un periodo in cui si sono distinti artisti come Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Alighiero Boetti, Jannis Kounellis, Joseph Beuys, Marina Abramovic e molti altri.

Curata da Ludovico Pratesi, presenta l’evoluzione dell’arte in Italia dal 1967 al 1977, attraverso una ricca documentazione fotografica realizzata da fotografi del calibro di Claudio Abate, Mimmo Jodice, Paolo Pellion, Paolo Mussat Sartor. Sono gli anni in cui, sulla spinta delle contestazioni del ’68, l’arte esce dalle gallerie e dai musei per entrare a contatto con la vita quotidiana.

Artisti come Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Alighiero Boetti e Jannis Kounellis sperimentano nuovi linguaggi come performance, installazioni e happening, mentre l’arte entra nelle strade e nelle piazze, intrecciandosi con la realtà e la vita quotidiana.

La fotografia diventa indispensabile per raccontare e documentare queste nuove pratiche artistiche, per natura effimere. 150 immagini provenienti dagli archivi delle gallerie e dei fotografi che parteciparono a questi eventi ci narrano performance, dibattiti e azioni. Paolo Mussat Sartor e Paolo Pellion raccontano l’avventura dell’Arte Povera a Torino. Claudio Abate documenta la scena artistica della capitale, con la partecipazione di artisti da George Segal a Robert Rauschenberg, da Ben Vautier a Christo. A Napoli opera uno dei maggiori fotografi italiani, Mimmo Jodice e si ammirano le performance di Joseph Beuys, e Marina Abramovic ed Hermann Nitsch.

