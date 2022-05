E' la Mole Vanvitelliana di Ancona a ospitare, dal 2 giugno al 9 ottobre 2022, l'affascinante esposizione "Guido Harari. Remain in Light".

Radio Monte Carlo è radio ufficiale

Si tratta della prima mostra antologica, a cura di Denis Curti, dedicata all'eclettica carriera di uno dei maggiori fotografi italiani, celebre per i suoi emozionanti ritratti. Il titolo dell'esposizione cita un grande album dei Talking Heads ed è un invito a "Restare in luce".

La mostra è un diario di incontri, un caleidoscopio ricco dei momenti di una vita da osservatore di mestiere, tra passioni e sentimenti. Sono oltre le 300 fotografie (e non mancano installazioni, filmati originali e proiezioni) che raccontano la vita di Harari dagli esordi degli anni Settanta come fotografo e giornalista musicale, ai ritratti intesi come racconto intimo degli incontri con i maggiori artisti e personalità del suo tempo, da Fabrizio De André a Bob Dylan, Vasco Rossi, Lou Reed, Kate Bush, Paolo Conte, Ennio Morricone, Renzo Piano, Wim Wenders, Giorgio Armani, Carla Fracci, Rita Levi Montalcini.



La voce dell’audioguida è la voce narrante dello stesso Harari. Videointerviste e il documentario di Sky Arte dedicato al fotografo raccontano il suo processo creativo. Al termine del percorso espositivo, in una stanza, la “Caverna Magica”, sarà possibile, in alcune giornate e su prenotazione, essere ritratti da Harari e ricevere una stampa Fine Art in formato cm.30x42, firmata dall’autore.

Le sezioni del percorso espositivo sono otto:

1. LIGHT MY FIRE. IL BIG BANG DI UNA PASSIONE

La mostra inizia con la ricostruzione idealizzata della stanza di Harari adolescente, con tutta l’iconografia che lo ha ispirato: poster, foto, riviste d’epoca, pagine di diario, copertine di dischi, autografi e memorabilia.

2. ALL AREAS ACCESS

Uno sguardo privilegiato e molto ravvicinato sul backstage di tournée, alla ricerca di un’intimità con gli artisti, che porterà alla dimensione più esclusiva del ritratto: da Fabrizio De André a Paolo Conte, Lou Reed, Peter Gabriel, Kate Bush, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Mark Knopfler, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Frank Zappa e altri.

3. FRONTE DEL PALCO

I concerti: da Bowie ai Queen, da Dylan a Lou Reed, Queen, Springsteen, Bob Marley, Pink Floyd, McCartney, Rolling Stones, Miles Davis, Neil Young, Clash, Led Zeppelin, Prince, Police, Talking Heads, Michael Jackson, Stevie Wonder, James Brown, Nirvana, Simon & Garfunkel, Santana, Giorgio Gaber, Ray Charles, Tina Turner e molti altri.

4. WOODSTOCK ’94

Una riflessione su quel che rimane dell’utopia musicale degli anni Sessanta in un intenso reportage sul festival del 25° anniversario.

5. SEE ME, FEEL ME. NUOVE COMPLICITÀ

I ritratti dei musicisti del cuore: Tom Waits, Lou Reed e Laurie Anderson, Jeff Buckley, George Harrison, Keith Richards, Patti Smith, Bob Dylan, B.B. King, Frank Zappa, Van Morrison, Bob Marley, Eric Clapton, Elton John, Kate Bush, Clash, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Philip Glass, Peter Gabriel, Nick Cave, George Michael, R.E.M., Iggy Pop, Paolo Conte, Battiato, De André, Vinicio Capossela, Vasco Rossi, Battiato, Morgan, Litfiba, Giorgio Gaber, Milva, Mia Martini, Enzo Jannacci, Pino Daniele, Lucio Dalla, Ivano Fossati, De Gregori, Zucchero, Guccini, Ezio Bosso e molti altri.

6. IL RITRATTO COME INCONTRO

Gli incontri con José Saramago, Wim Wenders, Richard Gere, Pina Bausch, Greta Thunberg, Luis Sepulveda, Zygmunt Bauman, Allen Ginsberg, Hanna Schygulla, Lindsay Kemp, Daniel Ezralow, Alejandro Jodorowsky, Mikhail Baryshnikov, Richard Avedon, Sebastiao Salgado, Helmut Newton, Frank O. Gehry, Robert Altman, Madre Teresa e molti altri.

7. ITALIANS

I protagonisti della cultura e della società, eccellenze italiane tra Novecento e Duemila, fotografate come fossero rockstar, dall’avvocato Gianni Agnelli a Rita Levi Montalcini, Ennio Morricone, Nanni Moretti, Roberto Benigni, Umberto Eco, Roberto Baggio, Renzo Piano, Carla Fracci, Vittorio Gassman, Lina Wertmuller, Monica Vitti, Gino Strada, Luciano Pavarotti, Sophia Loren, Giorgio Armani, Carla Fracci e molti altri.

8. RESTARE IN LUCE. I FOTOGRAFI

Alcuni dei grandi fotografi che hanno ispirato Harari: Duane Michals, Richard Avedon, Sebastiao Salgado, Helmut Newton, Paolo Pellegrin, Steve McCurry, Letizia Battaglia, Ferdinando Scianna, Nino Migliori, Gianni Berengo Gardin, Mario Giacomelli.

Inoltre sono da visitare:

9. FOTOGRAFARE SENZA MACCHINA FOTOGRAFICA

Una passione parallela: la curatela dei libri, l’editing di testi, documenti e immagini, il recupero e il restauro di archivi dimenticati. Le biografie illustrate di Fabrizio De André, Fernanda Pivano, Mia Martini, Giorgio Gaber e Pier Paolo Pasolini.

10. IN CERCA DI UN ALTROVE

Reportage, ricerche e sperimentazioni inedite.

11. CAVERNA MAGICA



Tutte le informazioni sul sito www.mostraguidoharari.it