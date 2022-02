Il suggestivo spazio del Forte di Bard ospita, dal 5 febbraio al 5 giugno, la 57esima edizione di Wildlife Photographer of the Year, il più importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum.

In mostra sono i 100 scatti premiati, selezionati tra gli oltre 50.000 provenienti da fotografi di 95 Paesi del mondo e valutati da una giuria internazionale di stimati esperti e fotografi naturalisti.

L’immagine vincitrice assoluta della nuova edizione è "Creation", scattata dal biologo francese e fotografo subacqueo Laurent Ballesta. A essere ritratto è un branco di cernie che nuotano in una nuvola lattiginosa nel momento della deposizione delle uova a Fakarava, Polinesia francese. Si tratta di un momento unico, che si verifica solo una volta all’anno, durante la luna piena di luglio, e sempre più raro e Ballesta si è appostato ogni anno per 5 anni insieme a tutto il suo team pur di realizzare lo scatto.

Il premio Young Wildlife Photographer, è andato a Vidyun R Hebbar, un bambino di 10 anni di Bengaluru, in India, che ha scattato una spettacolare foto di un ragno all’interno di una fessura in un muro.

Cinque i fotografi italiani premiati: il valdostano Stefano Unterthiner ha vinto la sezione Behaviour: Mammals; menzioni speciali sono state conquistate invece da Mattia Terreo (Under 10 anni), Giacomo Redaelli (15-17 anni), Georg Kantioler (Urban Wildlife) e da Bruno D’Amicis (Fotogiornalismo).